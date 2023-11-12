انطلاق «تحدي دبي للدراجات الهوائية» بمشاركة قياسية

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وإبرازها كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة، انطلقت صباح اليوم منافسات الدورة الرابعة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على مسارين مختلفين يمران بين أبرز وأشهر المعالم في دبي.

واستقطب الحدث مشاركة أكثر من 35 ألف دراج من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار، وقطعوا معاً مسافة تزيد على 546 ألف كم، في تجربة مميزة بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة على شارع الشيخ زايد، والذي تحول إلى مسار عملاق للدراجات الهوائية، مما عزز مكانة الفعالية كأكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي والمنطقة.

وانطلق الدراجون في أجواء متميزة عبر مسارين، المسار الأول على شارع الشيخ زايد بطول 12 كم، والمسار الثاني العائلي بطول 4 كم في وسط المدينة، مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك متحف المستقبل وقناة دبي المائية وبرج خليفة ودبي مول.

وتحدّث أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن التحدي قائلاً: «نحن فخورون بما حققناه في تحدي دبي للدراجات الهوائية، أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، والذي يجمع الآلاف من السكان والزوار كل عام في عرض رائع للوحدة المجتمعية، بهدف تعزيز الصحة الجماعية واللياقة البدنية».

من جانبه، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد تحدي دبي للدراجات الهوائية مجدداً على التزام دبي بتعزيز نمط الحياة الصحية لسكانها وزوارها وحرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة رياضية صحية ومستدامة، وإتاحة الفرصة أمام كل مقيم وزائر في المدينة لممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة وتحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف أكثر إيجابية واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وقد أسعدتنا المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات والأعمار الذين حرصوا على التواجد منذ ساعات الصباح الأولى ليرسموا أجمل لوحة رياضية في أجمل شارع بدبي».