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الرياضة

ميلان الإيطالي يُعلن افتتاح مقره في دبي

ميلان الإيطالي يُعلن افتتاح مقره في دبي
13 نوفمبر 2023 09:00

مراد المصري (دبي)
افتتح نادي أي سي ميلان الإيطالي مقره في دبي، وهو الأول له في منطقة الشرق الأوسط ويحمل اسم «كازا ميلان دبي» تحت إدارة ريد بيرد كابيتال، ويأتي هذا المقر ليعزز العلاقة الخاصة بين الإمارات وميلان.
ويساعد هذا المقر النادي على تعزيز قاعدة المشجعين، والتي تبلغ أكثر من 35 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
شهد حفل الافتتاح معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والشيخ المهندس سالم القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وجورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان، والنجم الجزائري إسماعيل بن ناصر.
واعتبر جورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي للنادي أن هذه الخطوة تأتي إيمانا بإمكانيات السوق في منطقة الشرق الأوسط والإمارات، وسيكون المقر بمثابة بيتنا الثاني، وهو المكان الذي ستستمر فيه قيمنا وشغفنا بكرة القدم في الازدهار.
وبمناسبة افتتاح كازا ميلانو دبي تعاون النادي مع نايلة الخاجة، كاتبة السيناريو والمخرجة والمنتجة الإماراتية الحائزة على جوائز. ليجسد هذا التعاون الإبداع والابتكار، بين نادي كرة قدم مبدع، ومخرجة إماراتية متميزة لتقديم فيديو مميز يتجاوز الحدود، ويضع نادي إيه سي ميلان كنادي كرة قدم حديث يتمتع بقيم قوية وجاذبية دولية في مكانة تتقاطع فيها الرياضة والترفيه ونمط الحياة والأزياء معاً.
يقع كازا ميلان دبي في مبنى آي سي دي بروكفيلد بليس، في قلب منطقة مركز دبي المالي العالمي، ويتمتع بموقع استراتيجي ليكون بمثابة مركز عمليات ومبادرات النادي في الشرق الأوسط، ولتلبية احتياجات السوق التي تتزايد أهميتها عالمياً.

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