«سبورت فور أوول» يدشن كتاب أساطير الرياضة

الشارقة (الاتحاد)

دشنت شبكة «سبورت فور أوول»، كتاب «أساطير الرياضة الإماراتية» من إعداد الزميل الإعلامي عبدالعزيز عبدالله بالتعاون مع مؤسسة دار نبطي في قاعة الملتقى 2 بمعرض إكسبو ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وجمعت «سبورت فور أوول»، عدداً كبيراً من نجوم كرة القدم الإماراتية الذين شاركوا في مونديال 1990 بإيطاليا، والرياضيين والنقاد والمحللين ومقدمي البرامج في حفل التدشين، يتقدمهم أحمد عيسى لاعب نادي الأهلي السابق، أول قائد لمنتخب الإمارات لكرة القدم وعدنان الطلياني نجم القرن للكرة الإماراتية ولاعب نادي الشعب السابق، وعبدالرزاق إبراهيم لاعب الأهلي والوحدة السابق، ومحسن مصبح حارس مرمى الشارقة السابق، وعلي ثاني لاعب الشارقة السابق، وعبدالرحمن الحداد لاعب الشارقة السابق، وفهد خميس لاعب الوصل السابق، وعبدالرحمن محمد لاعب النصر السابق، ومحمد علي كوجاك لاعب النصر، وبشير سعيد لاعب الوحدة وشباب الأهلي السابق، وفيصل خليل لاعب نادي الأهلي السابق، ومحمد فوزي لاعب الأهلي والجزيرة وبني ياس والنصر السابق، والشاعر علي الخوار.

وقام نجوم الكرة الإماراتية والموندياليين بالتوقيع على كتاب اساطير الرياضة الإماراتية لعدد من الجماهير والزوار الذين التفوا حولهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب وصادف تواجد النجوم حضور عدد من الأندية الرياضية لزيارة المعرض، وأبرزها نادي الشارقة للشطرنج الذي التقط لاعبوه الصور التذكارية مع نجوم وأساطير الكرة الإماراتية.

وقال عبد العزيز عبدالله مؤسس ومدير «سبورت فور أوول»: الإصدار الجديد هو الثاني في تاريخ إنتاج الشبكة بعد طباعة وتوزيع كتاب عن مسيرة الأسطورة مارادونا، وفكرة الإصدار الجديد، سرد قصص مكتوبة ومدعومة بالصور والحكايات عن نجوم وأساطير الكرة الإماراتية خلال الخمسين عاماً الماضية لدولتنا الحبيبة ليكون محتوى الكتاب هو الأول من نوعه الذي ركز على تناول تاريخ ومسيرة المواهب والنجوم الذين عطروا سماء الكرة الإماراتية والعالمية عبر أنديتهم ومنتخب الإمارات.