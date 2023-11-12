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الرياضة

دبا الحصن والعربي إلى نصف نهائي تصفيات الكأس

دبا الحصن والعربي إلى نصف نهائي تصفيات الكأس
12 نوفمبر 2023 20:02

معتصم عبدالله (دبي)
أكمل فريقا دبا الحصن والعربي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لتصفيات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لأندية دوري الدرجة الأولى، بفوز دبا الحصن على ضيفه سيتي 3-1 بعد التمديد، وتخطي العربي عقبة ضيفه جلف أف سي 6-4 بعد التمديد لشوطين إضافيين في ختام مباريات الدور ربع النهائي للتصفيات.
ولحق دبا الحصن والعربي بفريقي دبا والجزيرة الحمراء المتأهلين مسبقاً بفوز الأول على العروبة 4-0، والثاني على حساب الذيد 3-0، ويلتقي في نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب أيضاً دبا الحصن والعربي، ودبا والجزيرة الحمراء، على أن ينضم الفائزان في نصف النهائي إلى أندية دوري المحترفين «14 نادياً» في دور الستة عشر للبطولة الأغلى.

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