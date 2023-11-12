شرطة دبي تنظم فعالية «مشي القادة»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، فعالية «مشي القادة»، التي نظمها قطاع شؤون العمليات في شارع السيف، بحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية، ومديري الإدارات العامة في القطاع، وعدد من الضباط.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي، إن مشاركة قطاع العمليات في تحدي دبي للياقة 2023 يأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 للمرة الأولى، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأوضح اللواء الغيثي، أن شرطة دبي تحرص على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي والتي تعزز من مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي كعاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، وأشاد بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، مؤكداً حرص قطاع شؤون العمليات على المشاركة الإيجابية في كل البرامج والمبادرات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين القيادات والموظفين، ورفع مستوى الإيجابية، وتحقيق السعادة الوظيفية.