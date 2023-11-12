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الرياضة

صلاح يقود ليفربول لوصافة الدوري الإنجليزي

صلاح يقود ليفربول لوصافة الدوري الإنجليزي
12 نوفمبر 2023 22:23


لندن (د ب أ)
أنهى النجم الدولي المصري محمد صلاح صيامه التهديفي، الذي استمر في مباريات فريقه ليفربول الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، وأحرز ثنائية قاد بها الفريق الأحمر للفوز 3 / صفر على ضيفه برينتفورد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز أستون فيلا على ضيفه فولهام 3 / 1، وويستهام يونايتد على ضيفه نوتينجهام فورست 3 / 2، فيما تعادل برايتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1 / 1 وارتفع رصيد ليفربول، الذي عاد لنغمة الانتصارات بعدما غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله المخيب 1 / 1 مع مضيفه لوتون تاون، إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، محققا فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة.
في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي تعرقلت صحوته في البطولة، التي شهدت فوزه في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، عند 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. 

 

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