«الأبيض الأولمبي» يجرب نفسه أمام منتخب طاجيكستان «الثلاثاء»

دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة مباراة ودية أمام نظيره منتخب طاجيكستان، بعد غد الثلاثاء على استاد نادي الحمرية، ضمن محطة إعداده الأولى لنهائيات كأس آسيا «قطر 2024».

ويؤدي الأبيض الأولمبي تدريباته اليومية في معسكره الداخلي الحالي في إمارة عجمان تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 26 لاعباً هم: أحمد محمود، مبارك بني زامة، أحمد فوزي، عبدالله العطاس (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الحمادي (يونايتد) منصور الشامسي (العين) علي عبدالعزيز، عبدالله عباس، مايد الطنيجي (النصر) عبدالله أحمد، منصور المنهالي، راشد عصام (الوحدة) خميس المنصوري (بني ياس) حمدان حميد (شباب الأهلي) حمدان العامري، محمد المازمي، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي (حتا) حمد المقبالي، محمد سالم (الفجيرة) ياسر حسن، وليد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد توحيد، ضاري فهد (الشارقة).