الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يجرب نفسه أمام منتخب طاجيكستان «الثلاثاء»

«الأبيض الأولمبي» يجرب نفسه أمام منتخب طاجيكستان «الثلاثاء»
13 نوفمبر 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يرفع شعار «حلم المونديال»
ليما: المونديال حلم الجميع

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة مباراة ودية أمام نظيره منتخب طاجيكستان، بعد غد الثلاثاء على استاد نادي الحمرية، ضمن محطة إعداده الأولى لنهائيات كأس آسيا «قطر 2024».
ويؤدي الأبيض الأولمبي تدريباته اليومية في معسكره الداخلي الحالي في إمارة عجمان تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 26 لاعباً هم: أحمد محمود، مبارك بني زامة، أحمد فوزي، عبدالله العطاس (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الحمادي (يونايتد) منصور الشامسي (العين) علي عبدالعزيز، عبدالله عباس، مايد الطنيجي (النصر) عبدالله أحمد، منصور المنهالي، راشد عصام (الوحدة) خميس المنصوري (بني ياس) حمدان حميد (شباب الأهلي) حمدان العامري، محمد المازمي، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي (حتا) حمد المقبالي، محمد سالم (الفجيرة) ياسر حسن، وليد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد توحيد، ضاري فهد (الشارقة).

الأبيض
الأبيض الأولمبي
المنتخب الأولمبي
المنتخب الوطني
طاجيكستان
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اليوم 15:14
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
14 نوفمبر 2023
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
14 نوفمبر 2023
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
علوم الدار
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
14 نوفمبر 2023
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
اليوم 23:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©