تألق بورخيس مع البطائح يدعم منتخب «الرأس الأخضر»

علي معالي (دبي)

ينضم ديني بورخيس، مدافع فريق البطائح، إلى صفوف منتخب بلاده، «الرأس الأخضر»، استعداداً لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية في تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، والمقرر لهما يومي 16 و21 من الشهر الجاري، ضد منتخبي أنجولا وسوازيلاند، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات قوية وهي الكاميرون، أنجولا، ليبيا، وسوازيلاند وموريشيوس، وقد منح الروماني رادوي اللاعب راحة من المباراة الودية الأخيرة ضد خورفكان والتي انتهت بفوز «النسور» 4- 3، حتى لا يتعرض للإرهاق، خاصة أن اللاعب سيخوض مع منتخب بلاده مباراتين في وقت قصير.

ويعتبر بورخيس (28 عاماً)، واحداً من الركائز المهمة لمدرب البطائح، حيث يقدم مستوى مميزاً في الخط الخلفي، وأسهم بشكل كبير في الذود عن مرمى «الراقي» ليصل إلى النقطة (11) بين فرق دوري أدنوك للمحترفين، حيث قاد زملاءه في 4 مباريات ضد شباب الأهلي وخورفكان وعجمان والنصر بواقع 318 دقيقة، وساهمت خبراته الاحترافية السابقة ومنها 4 مواسم في صفوف فريق الجيش الملكي المغربي، ومن قبلها الدوري البرتغالي ما بين دوري ممتاز ودرجة أولى، إضافة إلى 4 مباريات في 2023 مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا، وهو لاعب دولي منذ سنوات طويلة، في جعله مدافعا قوياً يساهم في وضع البطائح بمركز ومنطقة دافئة حتى الآن وبعد نهاية الجولة السابعة من دوري أدنوك.

وبالفعل نجحت اللجنة الفنية بنادي البطائح في اختيار عناصر مميزة وبأسعار مناسبة لإمكانيات الفريق، الذي يشارك للموسم الثاني في دوري المحترفين، وسوف يعود بورخيس للانضمام إلى البطائح يوم 21 من الشهر الجاري ليستعد «الراقي» لمباراة مهمة للغاية ضد الشارقة في الجولة الثامنة.

وعن مباراة الفريق الأخيرة ضد خورفكان، فقد علق عليها حمدان الشامسي مدير الكرة بأنها جاءت تجربة مهمة للصف الثاني من اللاعبين، قائلاً: «حرص رادوي على منح عدد كبير من لاعبيه الراحة، ومنهم سيكو بابا وباولينهو وبورخيس ومحمد بامبو، وهي مباراة استفدنا منها كثيراً في ظل فترة التوقف الحالية، والتي نستعد خلالها لعودة دوري أدنوك بمباراة غاية في القوة ضد الشارقة».