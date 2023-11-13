«مزاد عجمان» يحقق حصيلة تاريخية من بيع 85 خيلاً



عجمان (وام)



حققت نسخة 2023 لمزاد عجمان للخيول العربية الذي نظمته جمعية الإمارات للخيول العربية، نجاحاً تاريخياً بتسجيل أحد أعلى المبيعات في العالم، وبلغت 20 مليوناً و662 ألف درهم، وبلغ عدد الخيول المباعة 85 خيلاً من 89 خيلاً تم عرضها خلال المزاد.

وأُقيم المزاد بمربط عجمان في منطقة الباهية، وحققت الفرس «ع ج سجوى» أعلى سعر خلال المزاد، وبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم، واشترتها السويسرية نايلة حايك. وتنحدر «ع ج سجوى» من الفحل «شنغهاي أي ايه» والفرس «ع ج سواهي»، وحصلت سابقاً على المركز الثاني في شوط المهرات عمر 3 سنوات ببطولة الإمارات للمربين 2019، كما حصدت المركز الثالث مرتين في بطولة العرب للمربين 2022 «شوط الأفراس»، والبطولة الوطنية 2019 «شوط المهرات عمر سنة».

وسجلت «ع ج فهيدة» ثاني أعلى سعر، وبلغ 2 مليون 800 ألف درهم، وذهبت أيضاً للمالكة نايلة حايك، وتنحدر «ع ج فهيدة» من الفحل العالمي «مراج» والفرس «ع ج فرحة»، وهي حائزة «ذهبية المهرات» في البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية 2022. وشهد المزاد حضوراً كبيراً للملاك والمهتمين بخيول الجمال من الإمارات، وبلغ عدد الملاك المزايدين 56 مالكاً تمكن 43 منهم من شراء الخيول المستهدفة، وبلغ عدد المزايدين من خارج الإمارات 50 مالكاً، تمكن 42 منهم من شراء خيولهم التي شاركوا في المزاد عليها.

وأشاد محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بالنجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام من مزاد عجمان، والإقبال الكبير الذي جاء بفضل جودة الخيول المعروضة، والحضور الكبير للملاك من داخل وخارج الدولة. وأوضح أن الجمعية دائماً تضع دعم الملاك والمربين نصب أعينها، وتسعى لتشجيعهم على اقتناء أجود سلالات الخيول العربية، ما يسهم في تطوير هذا النشاط، والمحافظة على المكانة الرفيعة التي وصل إليها إنتاج الإمارات في مجال الخيول العربية الأصيلة، الذي يعد الأفضل عالمياً.

وقال خالد العميري المدير العام لمربط عجمان، إن المزاد هذا العام كان مميزاً، وشهد عرض أفضل الخيول العربية الأصيلة التي تنحدر من سلالات مميزة لها إنجازات كبيرة على نحو ما كان واضحاً في الأسعار العالية التي تحققت. وتوجه العميري، بالشكر لجمعية الإمارات للخيول العربية على حسن التنظيم، وقال إن مربط عجمان يثق بقدرة الجمعية على إدارة المزاد، كما توجه بالتهنئة للملاك الذين رست عليهم المزايدات متمنياً لهم التوفيق وتحقيق تطلعاتهم مع خيولهم التي حصلوا عليها.