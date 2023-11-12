كرونوسلاف: أرحب بالعودة لقيادة النصر

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب النصر السابق، انفتاحه على المفاوضات من أجل فرصة العودة لتدريب «العميد» في تجربة ثانية، بعد الأولى ما بين أكتوبر 2019 وحتى يناير 2021، والتي حقق خلالها مع «الأزرق» لقب كأس الخليج العربي لموسم 2019-2020. وأوضح كرونوسلاف، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عدم دخوله في مفاوضات مباشرة مع إدارة النادي، رغم تواصل عدد من الوكلاء معه خلال الفترة الماضية، وقال: «أتابع بصورة دقيقة أحداث كرة القدم الإماراتية، ومنافسة الدوري، بجانب نادي النصر، ودائماً ما أتلقى استفسارات من بعض الوكلاء في حال حدوث تغيير على مستوى الأجهزة الفنية، ولكني لم أتلق أي اتصال مباشر من إدارة النادي».

وأضاف: «أرغب في فرصة أخرى مع نادي النصر وجماهير العميد، وأن نسعى لإعادة الفريق إلى الواجهة والفوز بلقب جديد، أنا على ثقة بامتلاك العميد الإمكانات اللازمة».

وفي الوقت الذي ربطت فيه التقارير النصر بعدد من المدربين من بينهم الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة السابق، لم تصدر من إدارة شركة الكرة بالناي أي تصريحات رسمية بشأن الإعلان عن إقالة الصربي جوران توفيجيدزيتش المدرب السابق للفريق، أو الحديث عن خطوات التعاقد مع مدرب جديد.

ولم يعرف «عميد» الأندية الإماراتية، الاستقرار الفني بشكل واضح منذ وجود الصربي إيفان يوفانوفيتش في القيادة الفنية لـ «الأزرق» على مدار 1229 يوماً، في الفترة الأولى التي تولى فيها تدريب الفريق ما بين عامي 2013 وحتى أكتوبر 2016.

وعانى «العميد» منذ 2016 ويلات التغيير المستمر على مستوى الأجهزة الفنية والمدربين، رغم اختلاف المدارس التدريبية ما بين دول أوروبا رومانيا وإيطالياً وإسبانيا وكرواتيا وألمانيا وصربيا، بجانب المدارس اللاتينية في البرازيل والأرجنتين، وحضور المدرب المواطن سالم ربيع لفترات قصيرة.

وتفاوتت فترات استمرار المدربين في القيادة الفنية للنصر من بعد المرحلة الأولى ليوفانوفيتش، ما بين 474 يوماً للكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، أعقبه الأرجنتيني رامون دياز بنحو 368 يوماً، فيما جاءت الفترات الأقصر من نصيب الإسباني بينات سان خوسيه بنحو 88 يوماً، مقابل 102 يوم لسالم ربيع، و129 للمدرب الأخير الصربي جوران توفيجيدزيتش.

وتفصيلاً، تعاقبت تشكيلة كاملة «11» من المدربين على قيادة النصر في الفترة ما بين أكتوبر 2013 وحتى نوفمبر 2023، وشملت تشكيلة المدربين الروماني دان بيتريسكو، الإيطالي سيزار برانديلي، الصربي إيفان يوفانوفيتش «الفترة الثانية في 2018»، الإسباني بينات سان خوسيه، البرازيلي كايو زاناردي، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، الأرجنتيني رامون دياز، الوطني سالم ربيع، الألماني ثورستن فينك، الكرواتي جوران توميتش، الصربي جوران توفيجيدزيتش.