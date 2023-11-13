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الرياضة

دي زيربي مدرب برايتون: لا أحب 80 في المئة من الحكام الإنجليز

دي زيربي مدرب برايتون: لا أحب 80 في المئة من الحكام الإنجليز
13 نوفمبر 2023 10:30

 
برايتون (د ب أ)
أكد روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يحب «80 في المئة من حكام الدوري الإنجليزي الممتاز» وذك بعدما تعادل فريقه، الذي لعب بعشرة لاعبين، 1/1 أمام شيفيلد يونايتد.
وذكرت وكالة الانباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن سيمون أدينجرا وضع برايتون في المقدمة، ولكن تغير اللقاء عقب حصول محمود داوود على بطاقة حمراء في الدقيقة.69 وداس داوود على كاحل بن أوسبورن، فيما سجل آدم وبستر، لاعب برايتون، هدف التعادل لشفيلد يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه بعدها بلحظات، ليبتعد فريق شيفيلد عن قاع الترتيب، للمرة الأولى منذ 23 سبتمبر الماضي.
ولم يختلف دي زيربي، الذي حصل على بطاقة صفراء بسبب تصرفاته الغريبة في المنطقة الفنية، على البطاقة الحمراء التي أظهرها الحكم جون بوركس، ولكنه قال:«أنا صريح وواضح.. لا أحب 80 في المئة من الحكام الإنجليز».
وأضاف:«هذا ليس رأيا جديدا. أنا لا أحبهم. لا أحب سلوكهم في الملعب». وتابع:«إنجلترا البلد الوحيد حيث عندما يكون هناك لقطة يتم فيها مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لا تكون متأكدا من أن القرار سيكون صحيحا. في دول أخرى، يجب أن تكون متأكدا بنسبة مئة بالمئة من أن القرار المتخذ صحيح. في إنجلترا، لا، وأنا لا أفهم هذا».

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