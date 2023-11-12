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الرياضة

جائزة الشيخة جواهر للتميز الرياضي تشيد بدور الرعاة والداعمين

حنان المحمود
13 نوفمبر 2023 01:28

الشارقة (وام)

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ثمن مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، الدور الذي تقوم به الجهات الراعية والداعمة للجائزة والجهود المبذولة في سبيل إنجاح النسخة الأولى منها، وتحقيق أهدافها المنشودة.
وأعربت حنان المحمود، عضو مجلس الأمناء مشرف لجنة التسويق والاتصال، عن سعادتها بما حظيت به الجائزة من رعايات ودعم من مختلف الجهات والمؤسسات في دورتها الأولى، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير بالجائزة ورسالتها وأهدافها الرامية إلى دعم الرياضة والرياضيين، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية الاستثنائية، ودعم المواهب الشابة.
ووجهت المحمود الشكر والتقدير لهذه الجهات والمؤسسات على اهتمامها وحرصها على دعم ورعاية الجائزة منذ اليوم الأول للإعلان عنها، مشددة على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الجهات في دعم ورعاية الأحداث والفعاليات الرياضية بالدولة، وتوفير كل السبل للمساهمة في تحقيق الأهداف من منطلق مسؤوليتهم المجتمعية، وتحقيق التواصل والتفاعل والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع.
وأكدت أن أحد الأهداف الاستراتيجية للجائزة هو تشجيع المؤسسات على المسؤولية المجتمعية؛ لذا جاءت النتائج إيجابية من خلال تفاعل المؤسسات والشركات مع الجائزة، ودعمهم ورعايتهم لفعالياتها.
يذكر أن قائمة الرعاة والداعمين للجائزة تضم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبلدية الشارقة الشريك الاستراتيجي اللوجستي، و«أرادَ» للتطوير العقاري، وAudi - النابودة للسيارات، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والشبكة الوطنية للاتصال، والراعي البنكي الحصري بنك الشارقة، وشركة الصرح للدعاية والإعلان، وبرق الإمارات الإعلامية، وتعاونية الشارقة، ومجموعة بيئة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والعربية للطيران، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبيت الحكمة، ونادي سيدات الشارقة.

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