زايد بن محمد بن زايد توّج الفائزين.. 22 بطلاً في ذاكرة «أبوظبي العالمية للجو جيتسو 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، وكرّم الفائزين مع ختام فعاليات النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي أُقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بأبوظبي على مدى 10 أيام، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

وكرّمت جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو الأبطال والأكاديميات الأعلى تصنيفاً على المستويات المحلية والقارية والدولية الذين حصدوا الإنجازات في رياضة الجو جيتسو خلال موسم 2023.

وحضر مراسم التتويج بجانب سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وممثلو أكاديميات الجو جيتسو المحلية والعالمية وسفارات الدول المشاركة، والرعاة والشركاء الاستراتيجيون لاتحاد الإمارات للجو جيتسو.

شكر واجب

تقدّم عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه اللامحدود لمسيرة الرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان على تشريفه لحفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو وتتويج الفائزين، مؤكداً أن ما تحقّق من إنجازات لرياضة الجو جيتسو الإماراتية لم يكن ليرى النور لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال الهاشمي: «جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو تُسلط الضوء على أداء اللاعبين وإنجازاتهم وتصنيفهم على مدى موسم كامل، وبالتالي فهي تقيّم آلاف اللاعبين الذين يشاركون في البطولات التي ينظمها الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو خلال الموسم في مختلف عواصم العالم، والذين يبذلون أقصى طاقاتهم لاعتلاء منصات التتويج، وتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية التي تخولهم للظفر بإحدى فئات الجائزة».

وأوضح الهاشمي أن الفوز بإحدى فئات الجائزة ليس سهل المنال، كون ذلك يتطلب من اللاعبين جهوداً استثنائية واستمرارية بالمشاركات في البطولات الدولية وتحدياً حقيقياً يقود إلى التفوق على مجموعة من أبرع المنافسين طوال موسم كامل، وعبر عدد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، وقال: «نفخر بتقديم أفضل منصة لأبطال العالم، وفخرنا مضاعف بالتواجد اللافت لأبناء وبنات الوطن على منصة الجائزة، نظير ما قدموه خلال هذا الموسم الاستثنائي».

سفراء الرياضة

شهد حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو تكريماً مميزاً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي نجح في كتابة فصل جديد من فصول الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات ورياضة الجو جيتسو كأول رائد فضاء يمارس رياضة الجو جيتسو خلال مهمته الفضائية.

ولم يدخر رائد الفضاء جهداً لإبراز قيم الرياضة في تعزيز مهارات الانضباط والتركيز، والإعداد لمهمته التاريخية في استكشاف الفضاء، والتكيف مع مختلف الظروف وانعدام الجاذبية، ما شكّل مصدر إلهام للأبطال الذين ساروا على طريق النجاح، وسعوا وراء المجد خلال عام كامل من التحديات والبطولات في مختلف أنحاء العالم.

وتسلّم النيادي درع أكثر شخصية مؤثرة في الجو جيتسو لعام 2023؛ تقديراً لدوره في الترويج لرياضة الجو جيتسو، وتسطيره إنجازاً استثنائياً يعكس دور الرياضة كحافز يلهم الرياضيين لخوض أبعاد وآفاق جديدة.

وقدّم النيادي إلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان هدية تذكارية عبارة عن حزام الجو جيتسو الخاص به والذي ارتداه أثناء ممارسته الجو جيتسو في الفضاء تقديراً للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل لأبناء الوطن في رحلتهم لتحقيق الإنجازات الاستثنائية.

كما تم تقديم درع سفير رياضة الإنجازات إلى الفنان حسين الجسمي، الذي شكّل بأدائه مفاجأة حفل الافتتاح المبهر للنسخة الـ(15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث أنشد أوبريت «أبوظبي منبع البطولات»، الذي تضمن أعذب الكلمات في حب القيادة ووطن الإنجازات، وحظي بتفاعل غير مسبوق من الجماهير، لا سيما أنه أبرز الموروث التراثي المميز للإمارات وعاصمتها أبوظبي التي أصبحت أيقونة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.