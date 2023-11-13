4 أهداف تفصل جريزمان عن الهداف التاريخي لـ «الروخي بلانكوس»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يتوقف النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان «32عاماً» مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني عن مواصلة تألقه وإبداعاته من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، سواء في الدوري المحلي «الليجا» أو دوري الأبطال الأوروبي.

واقترب كثيراً من تحطيم الرقم القياسي للهداف التاريخي لـ «الروخي بلانكوس»، والمسجل باسم لويس أراجونيس، إذ إن جريزمان بهدفه في مرمى فياريال في الجولة 13 لليجا، أصبح لديه 169هدفاً مع الأتليتي في مختلف المسابقات، ليعادل بذلك رقم النجم المخضرم أدريان إسكوديرو لاعب الفريق السابق، ولم يعد يفصله عن أراجونيس إلا 4 أهداف فقط، إذ إن هذه الأخير سجل 173هدفاً في مختلف المسابقات.

وقبل هدف فياريال، سجل جريزمان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك»، هدفين في مباراة فريقه أمام سيلتيك جلاسجو الأسكتلندي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال، في المباراة التي انتهت بفوز كاسح للأتليتي 6/صفر، واستحق لقب «رجل المباراة»، مثلما استحق نفس اللقب في مباراة فياريال في الليجا.

ويعترف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بأنه يعتمد كثيراً على جريزمان في خططه وتكتيكاته، وعلق قائلاً: من حسن حظي أن أملك مثل هذا اللاعب الذي يجيد صناعة اللعب وتسجيل الأهداف في الوقت نفسه، ولا يتردد في القيام بواجباته الدفاعية.

أما ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، فيفتخر بوجود هذا اللاعب في فريقه، بل واعترف في تصريحات صحفية لقناة «تلي فوت» الفرنسية، موجهاً حديثه إلى «جريزي» قائلاً: إذا لم تكن تعرف يا أنطوان حقيقة تقديري لك، أنت لاعبي المفضل منذ أن بدأت مع المنتخب في 2014، إلى أن أصبحت نائب «كابتن» المنتخب خلفاً لكيليان مبابي.

وأمام جريزمان، الذي لم يلعب لأي نادٍ فرنسي على الإطلاق خلال مسيرته الكروية، فرصة كبيرة لزيادة حصيلته من المباريات والأهداف الدولية، عندما يواجه «الديوك» يوم السبت القادم منتخب جبل طارق، في إطارالتصفيات الأوروبية المؤهلة لـ «يورو2024»، ثم يلعب بعدها أمام منتخب اليونان في نفس التصفيات، قبل أن يعود إلى مدريد لمواجهة ريال مايوركا في «الليجا» يوم الثلاثاء 21 نوفمبرالجاري.

ورحلة التألق الأخيرة لأنطوان جريزمان، المولود في «21 مارس 1991»، بدأت من الموسم الماضي عندما أنهاه بتسجيل 16هدفاً وصناعة 19 هدفاً في 48 مباراة، وهاهو يواصل رحلة التألق هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 11هدفاً في 15 مباراة.

جدير بالذكر أن لويس أراجونيس الهداف التاريخي لأتليتكومدريد، لعب للأتليتي في الفترة من 1964إلى 1974، وهو من مواليد 28 يوليو 1938، وتوفى في أول فبراير 2014. أما أدريان إسكوديرو، الذي عادل جريزمان لقبه، فقد لعب للأتليتي في الفترة من 1945 إلى 1958، وولد في 24 نوفمبر1927، وتوفى في 7 مارس 2011.