صلاح يواصل كتابة التاريخ بالملاعب البريطانية ويطارد المجد مع الكرة المصرية



القاهرة (د ب أ)

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر، في مباراته الأخيرة بالملاعب البريطانية، قبل أن يشرع في محاولته الجديدة لقيادة كرة القدم المصرية نحو العالمية مرة أخرى.

وقاد صلاح ليفربول للعودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تسجيله هدفين خلال فوز الفريق 3/ صفر على ضيفه برينتفورد، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة، التي ستتوقف لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية المقبلة.

وتقدم ليفربول، الذي تعادل 1/ 1 مع مضيفه لوتون تاون، في المرحلة الماضية للبطولة العريقة، للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، قبل مواجهتهما المرتقبة يوم 25 نوفمبر القادم على ملعب (الاتحاد) في أولى لقاءات الفريقين بالبطولة عقب انتهاء التوقف الدولي، الذي يشهد مواجهتين هامتين للمنتخب المصري.

ويستهل منتخب مصر مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة جيبوتي وسيراليون، حيث يطمع صلاح في قيادة منتخب (الفراعنة) للصعود مجدداً للمونديال، بعدما سبق أن قاده للتأهل لنسخة المسابقة عام 2018 بروسيا.

ويلعب المنتخب المصري، الساعي للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، مع نظيره الجيبوتي بالقاهرة يوم الخميس القادم، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب سيراليون، بعدها بثلاثة أيام في ليبيريا، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا، حيث يصعد المتصدر فقط للمونديال.

وبهدفيه في برينتفورد، وصل أيقونة الكرة المصرية للهدف رقم 200 في مسيرته مع الفرق الإنجليزية بمختلف المسابقات، بواقع 198 هدفاً في 321 مباراة مع ليفربول، الذي انضم إليه في يونيو 2017 قادماً من روما الإيطالي، وهدفين في 19 لقاء مع فريقه السابق تشيلسي، الذي لعب في صفوفه ما بين عامي 2014 و2015، وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك في المباريات الست الأولى للموسم بالدوري الإنجليزي على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، الذي أشار أيضاً إلى أن (الفرعون المصري)، بات ثالث لاعب يساهم بهز الشباك سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بملعب فريقه في البطولة، بعد النجمين السابقين الإنجليزي آلان شيرار والفرنسي تيري هنري.