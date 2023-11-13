بوكيتينو: بدأت مشروع تشيلسي من الصفر!!

لندن (رويترز)

تقدم مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الإنجليزي بعد تعادله المثير 4-4 مع تشيلسي، حيث سجل إرلينج هالاند هدفين بينما استطاع كول بالمر لاعب سيتي السابق إدراك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وخاض تشيلسي مواجهة قوية للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد فوزه 4-1 على توتنهام هوتسبير الذي لعب بتسعة لاعبين يوم الاثنين الماضي، وواجه حامل اللقب هذه المرة في مباراة مثيرة.

وأنهى مانشستر سيتي، الذي سجل له هالاند هدفين أحدهما من ركلة جزاء، الجولة في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي تغلب على برنتفورد 3-صفر وأرسنال الذي فاز على بيرنلي أمس السبت.

وقدم الفريقان مباراة تقليدية مثيرة، حيث أظهر فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مرة أخرى أنه بدأ في الانسجام والتحسن بعد انطلاقة متواضعة للموسم.

ويرى بوكيتينو أن «مشروعه الذي بدأ من الصفر» مع فريق أعيد تشكيله حديثاً وبتكلفة باهظة يحرز تقدماً، وأعرب المدرب الأرجنتيني عن أمله في أن يمثل التعادل مع سيتي خطوتين إلى الأمام، وقال المدرب الأرجنتيني: «أعتقد أننا بحاجة إلى استغلال هذا النوع من الأداء في المستقبل».

وقال رودري صاحب الهدف الرابع لسيتي إنه فريقه مرهق، وأضاف لاعب سيتي لشبكة سكاي «ارتفع مستوى فريق تشيلسي ولم يكن هذا أفضل أداء لنا، على المستوى الفردي، كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد بأنفسنا.. فاستقبال أربعة أهداف ليس أمراً طبيعياً بالنسبة لنا».

وأشاد بيب جوارديولا بمنافسه تشيلسي الذي فشل في التسجيل أمام سيتي في مواجهتهما الست السابقة في الدوري ومسابقات الكأس وخسرها جميعاً.

وأبلغ جوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «إنه فريق رائع ويملك مدرباً يتمتع بالخبرة ويدير فريقاً تقليدياً حقق الكثير من الألقاب في آخر 20 عاماً، »بدأوا في بناء فريق جديد من الآن فصاعداً".