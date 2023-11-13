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الرياضة

رودريجو: «سيتي» سيواصل القتال

ردريجو
13 نوفمبر 2023 10:37

لندن (د ب أ)
أكد رودريجو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه سيواصل القتال وذلك بعد التعادل أمام تشيلسي 4/4 خلال المباراة التي جمعتهما في الدوري الممتاز.
وأعرب رودريجو عن شعوره بالإحباط بعدما فقد الفريق نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري، خاصة وأن الفريق كان قريباً من الفوز باللقاء. وقال رودريجو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «أعتقد أننا كنا قريبين جداً من الفوز بالمباراة، وهذا يصيبنا بالإحباط». وأضاف: «لدينا إحساس بعض الشيء عندما لا نكون أنفسنا، ولكن النتيجة هو أننا كنا نريد الفوز، هذا مهم، وكنا نعرف ما نريده لتحقيق الفوز».
وأردف:«في هذا الوقت نواصل الدفع، في بعض الأحيان كرة القدم تكون كذلك، وعلينا النظر للأمام، ونصلح بعض الأخطاء». وأكد: «كفريق نحن ندعم بعضنا البعض، وسنستمر في التقدم، سنواصل الاستمرار».
وأكد: «سندخل فترة المباريات الدولية، ونحن نتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة، نريد الاسترخاء ثم العودة». ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطة أمام ليفربول وأرسنال، صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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