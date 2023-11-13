17 دارساً يحصلون على شهادة تدريب للريشة



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت دورة مدربي الريشة الطائرة المستوى الأول، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار أسبوع بنادي المدام الثقافي الرياضي، ضمن برنامج التضامن الاولمبي، الذي تدعمه اللجنة الأولمبية الدولية.

حضر ختام الدورة، وتوزيع الشهادات على المشاركين، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة ومحمود طيفور محاضر الدورة ومدرب المنتخب الوطني.

وتستهدف الدورة التي شهدت مشاركة 17 دارساً من الجنسين، نشر اللعبة في أندية إمارة الشارقة، وتنفيذاً لخطة الاتحاد وبرامجه التطويرية.

وأكد محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية على أهمية الاستمرار في تنظيم الدورات العلمية التخصصية للكوادر الفنية العاملة بالاتحادات الرياضية المختلفة انطلاقاً من دور اللجنة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بجميع أطراف الحركة الأولمبية، ومواصلة مسيرة التعلم والاستفادة من كافة المبادرات والبرامج المقدمة من برنامج التضامن الأولمبي.

وثمن محمد بن درويش الجهود المبذولة من اتحاد الريشة الطائرة برئاسة نورة الجسمي والحرص على نشر المعرفة بين فئة المدربين، والتركيز على صقل خبراتهم ضماناً لنقل المعرفة والمعلومات الكفيلة بتطوير مستوى الرياضيين عند خوض جميع المنافسات في المحافل الرياضية على الأصعدة كافة.

وتقدم سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها للدورة وحرصها على تطوير قدرات الكوادر الفنية بالاتحادات الرياضية، وإلى نادي المدام الثقافي الرياضي على استضافة الدورة.

وأعرب عن سعادته لما حققته الدورة من مكاسب فنية للمشاركين وبمنحهم درجات جديدة في المستويات العملية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تطوير اللعبة.

وكشف أن برنامج الاتحاد يتضمن تنظيم العديد من الدورات للمدربين والحكام، وكذلك البطولات المحلية في مناطق مختلفة على مستوى الدولة بهدف تعزيز جهود نشر الريشة الطائرة.