تورك يحصد الريادة في سباق نزوى



دبي (الاتحاد)

فاز الدراج محمد هيثم من فريق تورك للدراجات الهوائية، بالمركز الأول في الفئة المجتمعية فردي بسباق نزوى للدراجات الهوائية لمسافة 99 كم، وبعد تنافس قوي بين 114 دراجاً من مختلف الجنسيات في مجريات السباق في منطقة نزوى بالشارقة بتنظيم من اتحاد الدراجات الهوائية.

وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد المركز الاول، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

يذكر أن فريق تورك فريق هواه مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.