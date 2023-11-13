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النصر يعزف لحن الصدارة بـ «بالعلامة الكاملة»

النصر يعزف لحن الصدارة بـ «بالعلامة الكاملة»
13 نوفمبر 2023 14:00

علي معالي (دبي)
عزف فريق النصر لحن الصدارة لدوري رجال السلة مع نهاية مباريات الدور الأول بعد الفوز السادس على التوالي، بعدما هزم الظفرة 77- 43، في مباراة جرت بينهما على صالة نادي بني ياس ليرفع «العميد» رصيده إلى 12 نقطة، بعد سلسلة انتصارات مميزة لهذا الفريق الذي يقدم مع مدربه حسام الوكيل مستويات رائعة حتى الآن جعلته يقفز على الصدارة مع نهاية الجولة الأخيرة من الدور الأول، ويحتل الظفرة المركز السابع والأخير برصيد 6 نقاط.
جاءت مباراة النصر مع الظفرة متفاوتة المستوى، نجح «الفارس» في أن يُنهي الربع الأول لمصلحته بفارق نقطة (17- 16)، وهو ما شكل ضغطاً على لاعبي النصر، والذين استعادوا قتهم في الربع الثاني الذي تقدموا فيه بفارق كبير(26- 10)، وواصل «العميد» تقدمه في الربعين الثالث والرابع بنتيجة (19- 9,16- 7)، في مباراة أدارها الدولي محيي الدين خطاب، والدولي هيثم قوجه، وعمر الأسمر.
وفي مباراة ثانية حافظ فريق الشارقة على تواجده في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف النصر (12 نقطة) وشباب الأهلي صاحب المركز الثاني (11 نقطة)، بعد الفوز على مضيفه فريق البطائح بنتيجة (80-72)، تقاسم الفريقان التقدم في الأرباع الأربعة، حيث استطاع «الملك» التقدم في الربعين الأول والثالث بنتيجة 17- 15,27- 12، وتفوق «الراقي» في الربعين الثاني والرابع بنتيجة (27- 19,18- 17)، في مباراة أدارها الدولي سالم الزعابي وعامر سيجري والتركي فاتح أوجلو، وراقبها الدولي محمد الشمري، وبذلك يتراجع البطائح إلى المركز الخامس برصيد 8 نقاط
وفي مباراة ثالثة تخطى فريق الوصل حاجز الـ 100 نقطة بالفوز على الوحدة 104- 78، في مباراة جرت على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، تفوق «فهود زعبيل» في الأرباع الأول والثاني والرابع بنتيجة (31- 17,25- 17,26- 21)، في حين تقدم «العنابي» في الربع الثالث بنتيجة 23- 22)، في مباراة أدارها الدولي حسن حاجي، والدولي محمد ريان وحمزة حيدر، وراقبها الدولي محمود رشاد، وبذلك يحتل الوصل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، والوحدة في المركز السادس بـ 7 نقاط.

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