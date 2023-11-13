ميرة وشيخة تحرزان لقب البادل في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

أحرزت ميرة الفلاسي، وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لقب بطولة البادل لفئة المواطنات ضمن النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والتي أقيمت بنادي جست بادل بميناء راشد بمشاركة 43 فريقاً من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من المشاركات.

وجاء في المركز الثاني الثنائي فاطمة البلوشي، وأسماء منتصر من جمارك دبي، وفي المركز الثالث حلت هبة سامي وسارة بشير من النيابة العامة بدبي.

وفي فئة المقيمات فازت جيسيكا لوكاس، ومريم الهاشمي من جست بادل بالمركز الأول، وجاءت سندس سالم، وحصة أهلي من هيئة الطرق والمواصلات، وحلت ميا ألفا، وهبة السيد من شرطة دبي في المركز الثالث، وسمحت اللجنة المنظمة للدورة بمشاركة المواطنات بجانب المقيمات بهذه الفئة لاكتساب الخبرة.

من ناحية أخرى، تتواصل منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تقام في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى يوم الخميس، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات، ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كم في مضمار ميدان يوم الجمعة 17 نوفمبر، ويتضمن التنافس في فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية يوم السبت 18 نوفمبر.

وتقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز يوم الأحد المقبل، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة يوم الاثنين المقبل في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات هي فئة المواطنات لمسافة 20 كم، وفئة المقيمات لمسافة 20 كم، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كم.

ويتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.