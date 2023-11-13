«سباق رباعي» على بطاقتي تصفيات الكأس لأندية «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

ضرب دبا موعداً مع منافسه الجزيرة الحمراء، فيما يلتقي دبا الحصن ضيفه العربي، في مباراتي الدور نصف النهائي لتصفيات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة لأندية دوري الدرجة الأولى» لموسم 2023-2024، على أن يتأهل الفائزان في مباراتي نصف النهائي لإكمال عقد أندية الدور الأول في البطولة، بجانب 14 نادياً في دوري أدنوك للمحترفين.

وساندت الأرض أصحابها في مباريات الدور ربع النهائي للتصفيات التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، بفوز الجزيرة الحمراء على الذيد 3-0، ودبا على حساب العروبة 4-0، فيما تخطى دبا الحصن عقبة ضيفه سيتي 3-1 «بعد التمديد»، وتأهل العربي بصعوبة على حساب جلف أف سي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي الوقت الذي حسم فيه الجزيرة الحمراء ودبا تأهلهما بسهولة بالفوز على الذيد والعروبة في اليوم الأول لمباريات ربع النهائي، انتظر دبا الحصن حتى الأشواط الإضافية لحسم تأهله على حساب سيتي 3-1، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، وسجل أهداف الفائز في الأشواط الإضافية جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 99، طارق الخديم 108، وكلاوديو أوليفيرا 120، فيما أحرز «البديل» بوناجن هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 111.

وعلى ملعب العربي في أم القيوين، انتهى الوقت الأصلي لمباراة العربي وضيفه جلف أف سي بالتعادل الإيجابي 2-2، وسجل للعربي أديلتون رودريجوز في الدقيقة 30، والبديل لادجي مالي 92، فيما سجل هدفي جلف إبراهيما بادجي في الدقيقة 43، وويلياماس ابور في الدقيقة 57، قبل أن يحسم العربي التأهل بالتفوق بركلات الترجيح 4-2.

ولُعبت 13 مباراة في «التصفيات التمهيدية» لأندية الأولى في «البطولة الأغلى»، بداية من مواجهة جلف يونايتد ويونايتد في المباراة المؤهلة للتصفيات، مروراً بمباريات دور الستة عشر، وصولاً إلى ختام الدور ربع النهائي مساء الأحد.

وعاد نظام التصفيات التمهيدية إلى الواجهة في الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما شهد الموسم الماضي مشاركة أندية الأولى بداية من الدور الأول «دور الـ 32»، في مواجهات مباشرة وفق القرعة المفتوحة مع أندية المحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة» أو من خلال كأس الاتحاد للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة.

نتائج مباريات ربع النهائي

الجزيرة الحمراء – الذيد 3-0

دبا – العروبة 4-0

دبا الحصن – سيتي 3-1 «بعد التمديد»

العربي – جلف أف سي 4-2 «ركلات الترجيح بعد التعادل 2-2»

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مباريات «نصف النهائي»

دبا – الجزيرة الحمراء

دبا الحصن - العربي