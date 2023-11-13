«الباشا» بطل كأس الملاك للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق «الباشا» لقب بطولة كأس الملاك للبولو، التي أقيمت بنادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، بعد فوزه على فريق الفيصل 3-1 في المباراة النهائية للبطولة، التي تأتي ضمن أجندة النشاط المحلي للبولو بالنادي، وشارك فيها فرق الحبتور و«أيه إم»، والفيصل وهيسكث والباشا والفيصل.

وعقب النهائي، قام لوكاس تريميل المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتسليم الجوائز للفرق وحصل هاني جبشة لاعب الباشا على جائزة أفضل لاعب.

أما عن تفاصيل المباراة النهائية، فقد لعب الباشا بمجموعة من اللاعبين المميزين هم: هاني جبشه ورجا أبو الجبين وتومي أريارتي وهوستو كونتينيو، فيما قاد سلطان الفيصل فريق الفيصل ومعه بترس بانكو وخافيير لوسيندا وجيجي البرتا.

جاءت المواجهة حذرة من لاعبي الفريقين ولم ينجح أي فريق في إحراز أية أهداف في الشوط الأول، وشهدت الشوط الثاني تقدم الباشا عن طريق تومي أريارتي، ورد الفيصل بالتعادل عن طريق بترس بانكو، وانتظر الباشا للشوط الرابع ليسجل هدفين ويحسم المواجهة لمصلحته ويفوز بالكأس.

وشهدت فترة الراحة بين أشواط المباراة، فتح الملعب للجمهور من أجل البحث عن العملات الذهبية طبقاً لما هو متعارف عليه في لعبة البولو.