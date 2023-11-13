خصم 25% على تذاكر المشاركة في بطولة العالم للسبارتن 2023



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كلٌ من مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتان، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق حسم بنسبة 25% على تذاكر المشاركة بطولة العالم للسبارتان 2023. ويسري العرض لمدة 72 ساعة فقط على جميع فئات السباقات التأهيلية، وذلك احتفاءً ببدء العد التنازلي لـ 30 يوماً حتى موعد البطولة التي ستنطلق الجمعة 8 ديسمبر.

وتعد بطولة العالم للسبارتان 2023 إحدى أكبر وأفضل الأحداث الرياضية في المنطقة، وتتضمن مجموعة متنوعة من السباقات والمنافسات القوية للرياضيين والجمهور على حدٍ سواء.

وتقام البطولة التي تجمع أفضل الرياضيين العالميين، في منطقة الوثبة للعام الثاني على التوالي، ولمرة الثالثة في أبوظبي، وتبدأ البطولة بسباقات 3 كم، يتبعها السباق الليلي الافتتاحي لمسافة 5 كم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن ليلة الافتتاح دخولاً مجانياً للمشاركين وطوال عطلة نهاية الأسبوع لـ «مهرجان الشيخ زايد».

وسيكون اليوم الثاني من البطولة، السبت 9 ديسمبر مليء بالمنافسات والتحديات بين أبرز رياضيي السبارتان المتأهلين على لقب بطولة العالم للرجال (فردي) وبطولة العالم للسيدات (فردي)، كما تقام بطولة أوبن بيست المفتوحة (21 كم؛ 30 حاجزاً).

ويستمر الترفيه حتى الليل مع موكب الأمم (استعراض الفرق المشاركة) وحفلات توزيع الجوائز، والتي يتبعها حفل ما بعد السباق والهدايا والموسيقى الحية في الليلة الثانية في مهرجان الشيخ زايد.

وتدخل بطولة العالم سبارتان 2023 يومها الأخير الأحد 10 ديسمبر مع يوم ضخم آخر من السباقات، التي تضم بطولة العالم لسباقات ريلاي (التتابع) لمسافة 3 كم (بطولة العالم للفرق)، وتنطلق يوم الأحد أيضاً سباقات أوبن سوبر، وأوبن تيم سوبر (10 كم؛ 25 حاجزاً)، وأوبن سبرينت (5 كم؛ 20 حاجزاً)، وكيدز أوبن (يتراوح بين 500 متر و2 كم؛ بين 5 و20 حاجزاً).