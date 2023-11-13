ماكلروي يحقق لقب «السباق إلى دبي» للمرة الخامسة

دبي (الاتحاد)

ضمن الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الاحتفاظ بلقب «السباق إلى دبي» لأفضل لاعب في الموسم لجولة «دي بي ورلد» للجولف، للعام الثاني على التوالي، والمرة الخامسة في مسيرته، بعد ختام منافسات بطولة «نيد بانك تشالينج» في جنوب أفريقيا أمس الأول الأحد، مع سعي النجم حالياً لتحقيق الثنائية بالمنافسة على لقب البطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وحقق الأميركي ماكس هوما لقب بطولة «نيدبانك»، بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، مما يعني أن ماكلروي يبتعد حالياً في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، برصيد 5.164.5 نقطة، بفارق أكثر عن 2000 نقطة التي يمكن أن يحصل عليها البطل في بطولة جولة «دي بي ورلد»، مع تواجد الإسباني جون رام بالمركز الثاني برصيد 3081.9 نقطة.

ويعتبر ماكلروي ذو الـ 34 عاماً، أول لاعب يحقق لقب «السباق إلى دبي» خمس مرات منذ تدشين هذا الشعار للجولة في عام 2009، بتفوقه في صدارة ترتيب الموسم في أعوام: 2012، 2014، 2015، 2022 و2023، وأصبح على بعد ثلاثة ألقاب عن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب لاعب الموسم، الأسكتلندي كولين مونتجمري الفائز ثماني مرات.

من جانبه استفاد الدنماركي نيكولاي هوجارد من حلوله بالمركز الثاني في بطولة نيد بانك، ليحصد 780 نقاط، ويتقدم 24 خطوة ليصبح بالمركز العاشرة برصيد 1.984 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي».

كما اقتحم مواطنه ثوربورن أوليسن قائمة العشر الأوائل، بعدما حل بالمركز الثالث في بطولة نيد بانك، ليحصل على 438 نقطة، ويصبح بالمركز السادس في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 2103 نقطة.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام بداية من يوم الخميس المقبل في عقارات جميرا للجولف بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة تمهيداً لحسم هوية بطل الموسم في دبي سنوياً.

وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات المشهد هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.