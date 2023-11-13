نيبوشا يطمئن على هجوم خورفكان في ودية البطائح



فيصل النقبي (خورفكان)

خرج نيبوشا مدرب خورفكان، بفوائد عديدة من المباراة الودية التي فاز فيها فريقه على البطائح 4-3 على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن مباريات الفريق الإعدادية في فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين.

وأولى هذه الفوائد، كانت في الاطمئنان على مستوى أجانب الفريق، الذين قدموا مستويات جيدة خلال اللقاء، كذلك من الفوائد رفع كفاءة خط الهجوم بفضل الخطة التي انتهجها المدرب خلال الفترة الماضية، والتي شكلت تغييراً في طريقة الأداء، بعد أن قاد الفريق أمام بني ياس في الجولة الماضية من المسابقة.

وقرر نيبوشا، وبالتشاور مع الإدارة لعب ودية ثانية خلال نهاية الأسبوع المقبل، من أجل مزيد من التحضير لاسئتناف الدوري، على أن يجرب خلالها كل اللاعبين في التشكيلة.

من جانب آخر ما زالت صفوف الفريق غير مكتملة، بسبب إصابة سلطان فايز وسيف الدين خاوي، واللذان يخضعان للمراحل الأخير من العلاج ومن المنتظر مشاركتهما خلال الفترة المقبلة.