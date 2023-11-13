بدء وصول الوفود المشاركة في «عربية» الفجيرة للجودو



فيصل النقبي (الفجيرة)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تستضيف الفجيرة البطولة العربية للأندية لفرق فئات الشباب والشابات والأشبال للجودو من الجنسين اعتباراً من الثلاثاء، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتعاون مع اتحاد اللجودو وإشراف الاتحاد العربي.

وتبدأ الفرق المشاركة الوصول للبلاد اعتباراً من اليوم، كما يصل يوم غد نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري للجودو السيد مرزوق علي، وتشهد البطولة العربية مشاركة 400 فرد من بينهم 283 لاعباً ولاعبة من 8 أندية عربية من دولة الإمارات، الكويت، وقطر، ومصر، والعراق، وليبيا، واليمن، ويشارك من دولة الإمارات أندية الفجيرة للفنون القتالية منظم ومستضيف، وخورفكان، والشارقة، واتحاد كلباء، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الإمارات.

وأكمل نادي الفجيرة للفنون القتالية مستضيف البطولة واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي واللجان الفرعية المنبثقة كافة الاستعدادات لانطلاقة منافسات البطولة اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل، بمنافسات الأشبال من الجنسين للفردي والتي تشهد مشاركة 174 لاعباً ولاعبة، بينما يشهد صباح يوم السبت إقامة منافسات فردي الشباب والشابات بمشاركة 109 لاعبين ولاعبات، وسيكون ختام منافسات البطولة يوم الأحد والذي يبدأ في الفترة الصباحية بمنافسات الشباب والشابات للفرق، وذلك على فترتين مسكاً للبطولة العربية التي استعد لها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت شعار «الفجيرة تجمعنا».