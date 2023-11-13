إسماعيل بن ناصر: لقب دوري الأبطال يعود إلى إيطاليا قريباً

مراد المصري (دبي)

أكد الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم نادي أيه سي ميلان الإيطالي، أن لقب دوري أبطال أوروبا سيعود إلى إيطاليا قريباً، وذلك مع ارتفاع مستوى الفرق وتحديداً فريقه الذي كان آخر من توج باللقب لصالح بلاد «الآزوري»، وبلغ نصف النهائي الموسم الماضي.

وجاء حديث ابن ناصر، مع افتتاح المقر الجديد للنادي أبوابه رسمياً في دبي تحت اسم «كازا ميلان دبي»، حيث طمأن النجم محبيه على عودته إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي خلال مواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال: «قطعت شوطاً كبيراً في التعافي من الإصابة، وأتوقع أن أبدأ بالعودة تدريجياً خلال منتصف ديسمبر المقبل، ووقتها سيتم تحديد الموعد بشكل دقيق، لكن بشكل عام تحسنت بشكل كبير».

وتابع: «مررت بتجربة مختلفة مع الإصابة، في البداية أول شهرين كان لا يجب علي المشي، ثم بدأت بالهرولة ثم الجري وصولاً للعودة باللعب بالكرة، وهناك جانب إيجابي من الإصابة هي أنني قضيت وقتاً مع عائلتي، واهتممت بجوانب بالحياة، لكن تركيزي كبير في الوقت الحالي للعودة مرة أخرى للعب مع الفريق».

وأكد ابن ناصر، أن اللعب في صفوف ميلان، يعني أن عليك المنافسة على الألقاب دائماً، واللعب من أجل الفوز، وقال: «لعبت في فرنسا وهناك مسابقة جيدة ومواهب عديدة، لكن في إيطاليا الأمر مختلف تماماً في أجواء وجماهير وشعب يعيش على كرة القدم، وكلاعبين هناك جوانب تكتيكية عديدة تكتسبها وتستفيد منها للتطور».

وأكد اللاعب أن عودة لقب دوري أبطال أوروبا إلى إيطاليا مسألة وقت بعد غياب منذ عام 2007، وقال: «وصول الفرق الإيطالية إلى الأدوار المتقدمة، وخوض المباريات النهائية في جميع البطولات القارية الثلاثة الموسم الماضي، أمور إيجابية من أجل مواصلة العمل والتطور، ومع هذا الجهد سيأتي اللقب مرة أخرى عاجلاً أم آجلاً، بالنسبة لميلان فهو دائماً يخوض هذه المسابقة من أجل محاولة الفوز باللقب بالنظر للإرث الذي يمتلكه فيها».

ورداً على الاهتمام الكبير والمتابعة من جماهير الكرة الجزائرية للاعبي المنتخب في كل صغيرة وكبيرة، وقال: «الجمهور الجزائري استثنائي، وهو عاشق لبلاده ولمنتخب الجزائر، وهو السبب الذي يجعلهم دائماً يتابعون أخبارنا ويدعموننا في جميع المناسبات، وبالنسبة لنا كلاعبين ندرك المسؤولية علينا من أجل تحقيق النتائج المطلوبة من أجلهم».

وأضاف: «بعد عدم التأهل إلى كأس العالم الأخيرة والخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا، فإن المنتخب الحالي قادر على الوقوف مرة أخرى، والتعافي من هذه الكبوة والعودة إلى درب الانتصارات والإنجازات مرة أخرى بالتأكيد».



