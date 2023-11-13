شباب الأهلي يسيطر على سباق المضمار

الشارقة (الاتحاد)

نظم اتحاد الدراجات سباق الدوري المحلي للمضمار في مضمار زايد بالشارقة، بمشاركة 6 أندية وأكثر من 60 متسابقاً في مختلف التخصصات، ونجح دراجو فريق شباب الأهلي بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباقات السرعة والتمبو، ليؤكد دراجو المنتخب الوطني تفوقهم في سباقات المضمار قبل السفر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية.

وشهد سباقات التمبو والسرعة 200 متر وسكراتش، مشاركة كبيرة من الأندية، وذلك بحضور منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وعدد كبير من مسؤولي الأندية.

ونجح دراجو شباب الأهلي خالد معيوف، وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري بالفوز بالمركز الثلاثة الأولى على الترتيب، في سباق 200 متر سرعة للكبار، كما فاز ثلاثي شباب الأهلي جابر المنصوري وسيف معيوف، ووليد النقبي، بالمركز الثلاثة الأولى في سباق تمبو، كبار، والذي يعتمد على جمع النقاط، أما سباق سكراتش كبار، فاز محمد بن منصوري من شباب الأهلي بالمركز الأول وزميله في نفس الفريق خالد معيوف بالمركز الثاني، ثم محمد المطيوعي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث.

وفي سباقات الشباب فاز على أحمد ناصيرائي دراج نادي الشارقة بالمركز الأول في سباق السرعة 200 متر، وحل خليفة حسين من شباب الأهلي في المركز الثاني وحارب المرزوقي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث، وفي سباق تمبو شباب، فاز حارب المرزوقي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وعلي أحمد ناصيرائي بالمركز الثاني، وعلي الزعابي من شباب الأهلي ثالثاً.

وفي سباق سكراتش شباب، فاز علي أحمد من الشارقة بالمركز الأول وحارب المرزوقي من نادي أبوظبي بالمركز الثاني، وحميد العلايلي من نادي الحمرية بالمركز الثالث، وفي نهاية السباقات قام منصور بوعصيبة، وياسر الدوخي، بتكريم الفائزين بالسباقات.