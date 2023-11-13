القوس والسهم يتقدم في «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا للقوس والسهم نتائج إيجابية خلال مشاركته في بطولة آسيا بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وفي فئة القوس المحدب سيدات، حققت اللاعبة عائشة آل علي رقماً جديداً بحصولها على 620 نقطة في المركز 42، محطمة رقمها الدولي الشخصي السابق الذي أحرزته في الألعاب الآسيوية في أكتوبر الماضي برصيد 618 نقطة.

وأحرزت اللاعبة علياء آل علي 563 نقطة في المركز 65، بفوزها في الدور الأول على الأوزبكستانية نورمانوفا 6 مقابل 4 نقاط، وفي الدور الثاني على اليابانية أياموشي ازوسا 7 مقابل 3 نقاط، قبل أن تخسر في الدور الثالث أمام الهندية كور بهجان 1 مقابل 7 نقاط.

وتأهلت اللاعبة عائشة آل علي مباشرة إلى الدور الثاني لتخسر أمام الفيتنامية غويندي تيهان 6 نقاط مقابل نقطتين.

وفي فئة القوس المركب سيدات، حققت اللاعبة جمانة النجار أفضل رقم دولي شخصي لها بحصولها على 652 نقطة، كما تأهلت في المنافسات الفردية إلى الدور الثاني بفوزها على اللاعبة بيونغ تهاو من هونغ كونغ بـ 143 مقابل 137 نقطة، ثم خسرت أمام الهندية سوامي أديتي 135 مقابل 143 نقطة في الدور الثاني.

وفي فئة القوس المركب أحرز اللاعب محمد صالح 643 نقطة محتلاً المركز الـ 37، بفوزه على السعودي عبد العزيز الردهان 147 مقابل 140 نقطة في الدور الأول، قبل أن يخسر في الدور الثاني أمام الكوري تشاو يونغ هيونغ 131 مقابل 146 نقطة.

وفي فئة القوس الموحد للذكور، أحرز اللاعب عبد الله الكتبي 632 نقطة، محتلاً المركز الـ 64، وخسر في الدور الأول بـ 6 نقاط نظيفة أمام الإيراني فايز محمدي زردخان، فيما حصل اللاعب ناصر السدراني على المركز الـ 68 برصيد 591 نقطة، حيث خسر أمام الكازاخستاني دوليت الكالجي بـ 6 نقاط نظيفة.

وعلى صعيد فئة الفرق للقوس المحدب «مختلط»، خسر منتخب الإمارات المكون من عائشة آل علي وعبد الله الكتبي أمام تايلاند بنقطة واحدة، كما خسر المنتخب المؤلف من جمانة النجار ومحمد صالح في فئة القوس المركب فرق مختلط أمام الفلبين 143 مقابل 152 نقطة. وأعرب الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد عن سعادته بالنتائج المحققة للاعبي ولاعبات المنتخب في البطولة الآسيوية، بالإضافة إلى الإيجابيات الفنية المتعددة من خلال الاحتكاك مع نخبة العناصر على مستوى القارة، وسط أجواء المنافسات القوية والأمطار والرياح التي رافقت المنافسات، مشيراً إلى أهمية المشاركات المستمرة للمنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية، لدعم التطور الفني واكتساب الخبرات وتمكين عناصر المنتخب من المهارات والقدرات التي تسهم في تحقيق التنافسية العالمية.