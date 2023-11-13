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دبي يتفوق على الشارقة في دوري الشطرنج

دبي يتفوق على الشارقة في دوري الشطرنج
13 نوفمبر 2023 20:30

دبي (الاتحاد) 
تواصلت الإثارة في الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات، وشهدت الجولة الرابعة لمسابقة الرجال، إثارة كبيرة بفوز نادي دبي للشطرنج والثقافة على نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بنتيجة 5-1 في المواجهة التي جرت بينهما بقاعة نادي الشارقة، فيما حصل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على العلامة الكاملة 6-0، بعدما تقدم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية باعتذار عن عدم استكمال مسابقة الدوري، وتم رفع الرسالة إلى الجهاز الفني بالاتحاد للبث فيها.
ويتساوى على القمة الشارقة ودبي برصيد 6 نقاط ويأتي في المركز الثالث نادي أبوظبي برصيد 4 نقاط، وتشهد الجولة الخامسة مواجهة واحدة يوم السبت المقبل تجمع بين دبي وأبوظبي فيما ستكون المواجهة الأخيرة في البطولة بين أبوظبي والشارقة يوم السبت 25 نوفمبر الجاري.
وفي مسابقة السيدات، واصل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة صدارته للدوري بعد فوزه على نادي دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4-2 في المواجهة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة بقاعة نادي «فتيات الشارقة»، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة يليه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بعد تعادله مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3-3 في المواجهة التي جرت بينهما بقاعة نادي العين، ضمن الجولة الرابعة، وجاء في المركز الثالث فريق أبوظبي برصيد 3 نقاط والرابع نادي دبي برصيد نقطتين فقط.

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