«أوروبا بالعربي».. «جنون» و«سحر» و«حماقة» في «الليلة المثيرة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

غطت الأحداث المُثيرة لمواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في «البريميرليج»، على كل ما دار ليلة أمس من مباريات ونتائج في مختلف البطولات، وهو ما عبّرت عنه صحيفة «ميرور» عندما كتبت عن «قمة الجنون والقوة» التي أشعلت «ستامفورد بريدج» وشهدت مزيجاً غريباً بين السخونة والبرودة والانفعالات والأهداف، في قمة انتهت بـ8 أهداف تقاسمها الفريقان، ونقلت اعتذار المدرب بوكيتينو عما بدر منه في نهاية المباراة تجاه الحكام، وقالت إن لاعب السيتي السابق، كول بالمر، وقف أمام حصد «البلومون» نقاطها كاملة بركلة جزاء قاتلة نفذها ببراعة و«أعصاب باردة»!

وعنونت صحيفة «آي سبورت» غلافها بـ«مواجهة خيالية»، وكتبت أن الفريقين تقاسما الغنائم في تلك المباراة، حيث واصل تشيلسي صموده ونتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، بينما ابتعد «السيتي» قليلاً بالصدارة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقيه، ونقلت «تيلجراف» تصريحاً طريفاً للاعب كول بالمر قال فيه إنه لم يكن متخصصاً على الإطلاق في تسديد ركلات الجزاء ولم يتدرب عليها سابقاً بصورة مُركّزة، وتبدو الأمور مغايرة تماماً لحديث النجم الشاب، الذي أحرز 4 أهداف في النسخة الجارية من «البريميرليج» حتى الآن، جميعها من ركلات الجزاء، وهو ثاني أفضل هدافي «البلوز» في الدوري حتى الآن.

وخلال تحليل «ديلي ميل» لأحداث ونتيجة المباراة، صدّرت عنواناً واضحاً فوق غلافها قالت فيه إن بالمر يجب أن ينضم فوراً إلى قائمة منتخب إنجلترا، في حين كتبت أن بوكيتينو تصرّف بحماقة في نهاية المباراة وهو ما وجب عليه الاعتذار للجميع، بما فيهم المدرب جوارديولا الذي أعلن تقبله عدم مصافحة بوكيتينو له نتيجة انفعاله، وهو ما قال عنه بيب أنه «يحدث أحياناً معه»، أما «إكسبريس» فنقلت اعتراض كلوب على موعد مباراة «القمة» أمام السيتي بعد فترة التوقف الدولي!

وفي إسبانيا، أنقذ ليفاندوفسكي فريقه برشلونة بعد التأخر بهدف أمام ديبورتيفو ألافيس منذ الدقيقة الأولى، وعنونت «موندو ديبورتيفو» غلافها بقولها «ليفا.. أصلح الأخطاء وعالج الأمور»، وكتبت «لي سبورتيو» أن الفريق قدم مباراة سيئة أخرى ضمن سلسلته الغريبة الأخيرة، لكن ليفاندوفسكي عاد أخيراً إلى تسجيل الأهداف ومارس دوره الهام لإنقاذ «البارسا»، وعبّرت «سبورت» عن عدم رضاها هي الأخرى بقولها حصد برشلونة 3 نقاط ولا شيء أكثر من ذلك!



وكان الفرنسي جريزمان والإيطالي ديماركو، هما نجما الصحافة المدريدية والإيطالية على الترتيب، حيث أشادت «آس» بنجم أتلتيكو مدريد الذي واصل «إبداعاته» في الآونة الأخيرة، بعدما قاد «الروخي بلانكوس» للفوز بتسجيل هدف وصناعة آخر، ليحافظ على موقع الفريق المتقدم في المربع الذهبي بـ«الليجا»، وتحدثت مع «ماركا» حول بلوغه الهدف رقم 169 في مسيرته مع «الأتليتي» ليتساوى مع أدريان إسكوديرو في المرتبة الثانية التاريخية، وعلى الجانب الآخر أحرز فيديريكو ديماركو هدفاً «مجنوناً» غير عادي، ليفتح الطريق أمام فوز إنتر ميلان على فروسينوني، ويواصل انفراده بقمة «الكالشيو» بفارق نقطتين عن يوفنتوس، ووصفته لاجازيتا بأنه «ساحر الإنتر»، بينما قالت عنه «كورييري ديللو سبورت» بأنه «النجم المُفضّل».