أبطال وبطلات الإمارات: إنجازاتنا في «عالمية» أبوظبي للجوجيتسو رد جميل للوطن



أبوظبي (وام)

أعرب أبطال وبطلات الإمارات للجو جيتسو، والمتوجين في حفل «جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو 2023»، عن سعادتهم بما حققوه من إنجازات خلال البطولة، التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، وكذلك الإنجازات التي تحققت طوال الموسم محلياً، وقارياً، ودولياً، وتكللت بالوقوف على منصات التتويج. وأكد الأبطال أن ما تحقق لم يأت من فراغ، بل نتيجة دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، وعمل متواصل من اتحاد اللعبة للوصول إلى هذه المكانة.

وأضافوا في تصريحات لهم عقب تتويجهم من قبل سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، في حفل الجائزة الذي أقيم في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية: «نفخر بما حققنا وسنواصل العمل من أجل الأفضل، لرفعة وطننا ورد الجميل له».

وقال البطل زايد الكثيري، المتوج بجائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الحزام الأسود (المحترفين)، وجائزة أفضل لاعب آسيوي: «فخور بما حققته في الجو جيتسو. هذا اليوم لن أنساه طوال مسيرتي، حصلت على جائزتين هما الأفضل لي في مشواري مع اللعب، وسأواصل العمل والتدريب، للوقوف مجدداً على منصات التتويج، وأشعر بالفخر بتكريمي وسط أهلي وأصدقائي، وسيكون ما حققته دافعاً كبيراً لمزيد من الإنجازات».

من جانبه، قال هيثم الحناوي، المتوج بجائزة أفضل لاعب إماراتي للحزام الأسود فئة الأساتذة: إن شعوره لا يوصف بالتكريم في أفضل جائزة للجو جيتسو من سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وهو تكريم يمثل دافعاً وحافزاً كبيراً لمواصلة ممارسة اللعبة وتطوير مستواه، للوقوف دائماً على منصات التتويج، ورفع اسم الإمارات عالياً، ورد الجميل لها.

وأكد البطل سعيد الكبيسي، المتوج بجائزة أفضل لاعب إماراتي للحزام البنفسجي: «إنجاز تاريخي بالوقوف على منصة التتويج في أكبر وأهم بطولة للجو جيتسو في العالم» مضيفاً: «قدمت كل ما لدي وكنت على وشك تحقيق إنجاز تاريخي، بدون هزيمة، لكن خطأً بسيطاً حرمني من التتويج بالذهب، والحصول على الجائزة، دافع كبير للتعويض في البطولات المقبلة، والتتويج بالذهب، فما حققته فخر كبير لي، ولأسرة الجو جيتسو في الإمارات».

وأكدت ميثاء شريم، المتوجة بجائزة أفضل لاعبة إماراتية للحزام البنفسجي: «شكراً لكل من ساندني ووقف بجانبي للوقوف على منصة التتويج، وهذا التكريم دافع لمزيد من الإنجازات، والاستعداد مبكراً للموسم الجديد». وقالت وديمة اليافعي، المتوجة بجائزة أفضل لاعبة إماراتية للحزام البني/ الأسود: «فخورة بهذا التكريم، وبما حققته بعد عمل متواصل وجهد كبير لرفع اسم الإمارات عالياً في هذا المحفل الرياضي الكبير، وسأواصل التدريب وبقوة للوقف مجدداً على منصات التتويج».

وأضافت: «حصلت وزميلاتي على العديد من الفرص وحققنا الأفضل، ولا يزال أمامنا الكثير لتقديم المزيد من الإنجازات، رداً لما يقدمه لنا هذا الوطن».