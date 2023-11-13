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الرياضة

رادوي: خبرات «الكابتن» وخليل مهمة لـ«الراقي»

ميريل رادوي
14 نوفمبر 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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محمد أحمد: ترددت في مغادرة العين.. والطموح دافعي مع البطائح

أشاد الروماني ميريل رادوي، مدرب البطائح، بالأدوار المهمة لثنائي الخبرة في صفوف فريقه الحالي المدافع محمد أحمد «كابتن» الفريق، والمهاجم أحمد خليل، وقال: «العمل مع لاعبين بخبرات الثنائي لا يقتصر على الفائدة الفنية فقط، بل يتجاوزها إلى تقديم أدوار مهمة في غرفة الملابس مع اللاعبين الشباب، وبالتواصل أيضاً مع اللاعبين الأجانب».  
وأضاف: «الأجواء إيجابية في غرفة الملابس والفريق أشبه بعائلة واحدة، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لي كمدرب ولنا جميعاً في الجهاز الفني للفريق، بعض الفرق تضم مجموعات مختلفة ضمن الفريق الواحد، لكننا في البطائح مجموعة واحدة، وهذا الأمر يسهل من مهمة التواصل مع الجميع، قد نكون نادياً صاعداً حديثاً وفريقاً صغيراً، لكن بقلب كبير جداً».
ولفت رادوي أن معرفته باللاعب السابق لناديي العين وشباب الأهلي، ساعدته بشكل كبير بحكم معرفته بمعظم الأندية واللاعبين، بجانب الثقافة الكروية بشكل عام في الإمارات، عكس المدربين الجدد الذين يحتاجون وقتاً أطول للتأقلم، وأضاف: «هدفنا في البداية كان حصد 10 نقاط في أول 10 مباريات، لذلك أعتقد أن حصولنا على 11 نقطة بنهاية الجولة السابعة فوق التوقعات».

ميريل رادوي
البطائح
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