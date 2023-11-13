8 ضحايا من المدربين بعد 7 جولات في «دورينا»

معتز الشامي (دبي)

غادر 8 مدربين مواقعهم في دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة، حيث كان ناديا الوحدة والعين آخر من اتخذ قراراً بالإقالة، بعدما أعلن العين عن فسخ عقد الهولندي شرودر بالتراضي والتعاقد مع الأرجنتيني كريسبو بديلاً، كما أعلن الوحدة عن فك ارتباطه بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني بالتراضي، وقرر تعيين الهولندي أرنو بويتنويج، مدرب الفريق الرديف، في المنصب بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد،

ليصبح موسيماني هو المدرب الثامن الذي يغادر منصبه هذا الموسم بعد مرور 7 جولات فقط، وسبقه كل من ألفريد شرودر مدرب العين، والصربي جوران مدرب النصر، وعبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، ثم بديله الإسباني جيرارد ساراجوسا في خورفكان، بالإضافة إلى البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان، ومحمد الجالبوت مدرب الإمارات، والصربي زيليكو ماركوف مدرب حتا.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى في عصر الاحتراف منذ موسم 2008-2009، حيث لم يسبق أن رحل 8 مدربين في 7 جولات، ما يعكس تورط بعض أنديتنا في «نزف التعويضات» للمدربين الذين يتم فك الارتباط معهم، والذي عادة ما يكون بسبب تراجع الأداء بشكل مفاجئ، أو لغياب الرؤية الفنية الواضحة، سواء للجهاز الفني أو حتى لشركات الكرة بدورينا.

من جانبه، أكد الألماني وينفرد شايفر، مدرب شباب الأهلي والعين وبني ياس الأسبق، أن أندية غرب آسيا عموماً، تلجأ لقرار إقالة المدرب كحل سريع لعلاج أي ثغرات أو أزمات تخص الفريق، مشيراً إلى أن التعاقد من الأساس مع بعض المدربين في الدوري الإماراتي، لا يخضع لمعايير واضحة في أغلب الأحوال، وتابع: «يجب أن يحدد النادي ماذا يريد في المدرب القادم للفريق من مواصفات، وهل شخصيته وطريقة اللعب التي يتبعها تصلح للفريق؟ وهل حقق المدرب نجاحات سابقة في محطات كثيرة أم حديث عهد بالفرق الأولى؟ وهكذا، يجب أن يكون هناك تقييم ورصد شامل وتحديد للمدرسة التدريبية التي تناسب توجهات النادي، سواء إذا كان يريد المنافسة على الألقاب، أو البقاء وسط الجدول، ولفت شايفر إلى أن الإقالات السريعة للمدربين تتكرر بشكل كبير في آخر 5 مواسم بالدوري الإماراتي، وقال: «الأمر برمته يعتبر ناقوس خطر يجب التحذير منه». وبنظرة سريعة على الإقالات الـ 8 يمكن ملاحظة التالي:



جوران توفيجيدزيتش

قاد النصر في 10 مباريات بكل البطولات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات، لتتم إقالته من منصبه وتعيين الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا مدرب الرديف لقيادة تدريبات الفريق، وبشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد. ويحتل النصر المركز العاشر في ترتيب دورينا برصيد 7 نقاط، وتأهل للدور ربع النهائي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما تخطى عقبة عجمان في الدور ثمن النهائي، قبل الخسارة من العين بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي الكأس.



كايو زاناردي

قاد كايو زاناردي عجمان في 4 مباريات بدوري أدنوك شهدت خسارته 3-0 أمام شباب الأهلي، وتعادله 4-4 مع الإمارات وخسارته الثقيلة أمام العين 6-0 ثم أمام اتحاد كلباء بنتيجة 5-3، مع خروجه من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ثمن النهائي، حيث تعادل 2-2 مع النصر ذهاباً، قبل أن يخسر إياباً 4-1 ويودع المسابقة، قبل أن تتم إقالته ويتم تعيين المدير الفني الروماني دانييل إيسايلا. ويحتل عجمان المركز الأخير في ترتيب دورينا برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات أمام الإمارات والبطائح والوصل.



زيليكو ماركوف

قاد حتا بداية من ذهاب ثمن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث خسر حتا من الوصل بنتيجة قاسية 7-0 قبل أن يخسر في أول جولتين في دوري أدنوك من خورفكان بنتيجة 2-1 ثم من العين 2-0 لتتم إقالته من منصبه ويتم تعيين الإيطالي فابيو فيفياني مديراً فنياً للفريق، ويحتل حتا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دورينا برصيد 3 نقاط.



بيتسو موسيماني

قاد الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6، حيث قاد الفريق للتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة العربية وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض مع الوحدة 7 مباريات في الدوري، فاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.



ألفريد شرودر

قاد العين في 14 مباراة بكل البطولات، خسر مباراتين فقط وفاز في 12 مباراة، وقاد الفريق للتأهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، كما يحتل المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الوصل المتصدر.



محمد الجالبوت

قاد فريق الإمارات في مباراتين بدوري أدنوك، خسر في المباراة الافتتاحية من الوصل 1-0 ثم تعادل مع عجمان 4-4 في الجولة الثانية، وخسر من الوحدة 3-0 في ذهاب ثمن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لتتم إقالته من منصبه ويتم تعيين المدرب الإسباني لويس بلاناجوما راموس مدرباً جديداً.



العنبري وساراجوسا

قاد العنبري خورفكان في 4 مباريات، بواقع مباراتين في دورينا ومباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث فاز على حتا 2-1 وخسر من شباب الأهلي 2-1 بدوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول بعد التعادل ذهابا 1-1 ثم الخسارة إيابا بنتيجة 5-1 قبل أن تتم إقالته من منصبه. بينما قاد المدرب الإسباني المؤقت جيرارد ساراجوسا خورفكان في 4 مباريات بالدوري شهدت فوزه في مباراة وتعادل في أخرى وخسارة مباراتين، ويحتل خورفكان المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 7 نقاط، قبل أن تتم إقالته ويتم تعيين الصربي نيبويشا يوفوفيتش مدرباً للفريق.