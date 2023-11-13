منتخب الكيك بوكسينج يشارك في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج تحضيراته واستعداداته التدريبية للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج، التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر الجاري في مدينة البوفيرا بالبرتغال، بإشراف الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وذلك في إطار أجندة الاستحقاقات الدولية للمنتخبات الوطنية لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وكان منتخبنا الوطني قد دخل معسكراً تدريبياً استمر لأكثر من شهر تخللته مجموعة كبيرة من الحصص التدريبية الصباحية والمسائية، كما خاض عناصر المنتخب مجموعة من النزالات والمواجهات التجريبية، استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية للكيك بوكسينج، التي تشهد مشاركة نخبة أبطال العالم، كما شهد المعسكر التدريبي التركيز على تعزيز الجوانب التكتيكية والبدنية لدى لاعبي المنتخب، والعمل على إعدادهم الإعداد الأمثل لمواجهات ونزالات بطولة العالم في البرتغال، لاسيما أن المنتخب يشارك للمرة الأولى في منافسات البطولة العالمية.

ويغادر منتخبنا الوطني غداً، متوجهاً إلى البرتغال، تمهيداً للمشاركة في عمليات قياس الوزن والفحص الطبي، ومن ثم نزالات البطولة، حيث تضم البعثة كلاً من علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيساً للبعثة وعمر النعيمي المدير الفني وجبريل أبو سنينه إداري المنتخب بجانب اللاعبين، محمد عبدالعزيز التويزي وزن تحت 54 كجم، إبراهيم بلال وزن تحت 63.5 كجم، محمد كريمي وزن تحت 67 كجم، خالد مفيد وزن تحت 81 كجم.

من جهته، قال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس بعثة منتخبنا الوطني: «تمثل مشاركة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج في منافسات بطولة العالم للمحترفين الكبار التي ستقام في البرتغال، دلالة جديدة ومهمة على التطورات الكبيرة التي قطعتها اللعبة والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه»، معرباً عن «فخره بمشاركة المنتخب في المحفل العالمي الذي يجمع نخبة منتخبات وأبطال العالم في الكيك بوكسينج».

وأضاف: «رغم مشاركتنا الأولى في منافسات بطولة العالم، ولكن يحدونا الأمل الكبير لتقديم مستويات قوية وتنافسية في نزالات البطولة، كما نتطلع لتحقيق مشاركة إيجابية وتحقيق مكتسبات جديدة ومهمة لمسيرة اللعبة».

وتابع خوري: «نحرص في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي، على تسخير جميع الإمكانات والمقومات لتحقيق النجاح لمشاركات منتخباتنا الوطنية في المحافل العالمية»، مبيناً أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولات الكيك بوكسينج الدولية، معرباً عن ثقته وتفاؤله بنجوم منتخبنا الوطني لتحقيق مشاركة مميزة في المحفل العالمي خصوصاً بعد ختام المعسكر التدريبي الداخلي، ووصول اللاعبين لأعلى المراحل والمستويات من الناحية الفنية والبدنية والمعنوية.