رابطة مشجعي المنتخب تُطلق حملة دعم «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

بدأت رابطة مشجعي منتخبنا الوطني، في إطلاق حملة عبر مختلف منصات «سوشيال ميديا»، والتابعة لحسابات جماهير الأندية المختلفة، بهدف جذب الجمهور إلى مدرجات استاد آل مكتوم بدبي، لمتابعة مواجهة منتخبنا الوطني أمام منتخب نيبال بعد غدٍ الخميس، ضمن بداية مشوار «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2026.

وسيكون الهاشتاج، الذي يتم تفعيله لحملة مؤازرة المنتخب بجميع مبارياته في مشوار التصفيات، بعنوان «يا منتخبنا يا الغالي»، خاصة أن «الأبيض» دخل مرحلة جديدة من مسيرته، مليئة بالتحديات وارتفع فيها أيضاً سقف الطموحات، سواء لزيادة عدد البطاقات المؤهلة لمونديال 2026 إلى 8 بطاقات ونصف، أو بعد تطور الأداء في عهد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الحالي، على خلفية الأداء المميز للأبيض في الوديات الثلاث التي خاضها مؤخراً تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

فيما سيكون دور رابطة مشجعي المنتخب والتي يقودها فهد المنصوري «فالودة»، بالإضافة لبعض رؤساء الروابط ومنهم علي الحتاوي من رابطة الوصل وممثل من رابطة النصر ورابطة الشارقة، ولاحقاً ينضم باقي ممثلي الأندية، على أمل زيادة الحضور بصورة لافتة في مدرجات استاد آل مكتوم في المواجهة المرتقبة مساء بعد الغد.

وكانت إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة، قد استضافت اجتماعاً تنسيقياً مع رابطة مشجعي المنتخب، ودعت بعض رموز مدرجات الأندية في دورينا، على أمل ضمان زيادة الزخم الخاص بالمنتخب، والسعي لجذب أكبر قدر من الجماهير إلى المدرجات خلف الفريق في مبارياته الدولية بداية من مواجهة نيبال، حيث تم الاتفاق على توفير أدوات التشجيع المطلوبة، بالإضافة لزجاجات المياه أمام بوابات الدخول للملعب، بالإضافة لقمصان المنتخب لتشجيع «الأبيض» وتقديم الدعم والمساندة اللازمين.

من جانبه، أشاد فالودة بالدور الكبير لاتحاد الكرة، في توفير كل ما يلزم لجذب الجماهير إلى المدرجات خلف المنتخب، مشيراً إلى أن هناك روحاً جديدة حول الفريق، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه الأبيض، وهو ما سيكون دافعاً كافياً لجذب الجمهور للمدرجات لتقديم المساندة اللازمة، وتابع: «حدث التواصل مع الاتحاد وطرحنا بعض الأفكار بالفعل في الاجتماعات التي عقدت، ووجدنا تجاوباً كبيراً من الاتحاد، لاسيما من حيث توفير أدوات التشجيع والأعلام وغيرها من المتطلبات، لذلك تركيزنا حالياً سينصب مع باقي أعضاء الرابطة من قيادات الجماهير بباقي الأندية، على ضرورة ضمان حضور مميز من الجمهور».

وعلى الجانب الآخر، يؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأساسي على الملعب الفرعي لنادي الوصل، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة منتخب نيبال بعد غدٍ الخميس في افتتاح مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، وكان المنتخب النيبالي قد وصل بالفعل إلى الدولة قبل يومين، وأقام معسكراً مغلقاً تحضيراً للمواجهة المنتظرة أمام منتخبنا.

ركز الجهاز الفني للمنتخب على بعض الجمل التكتيكية، والتدريبات الجماعية التي تهدف لزيادة التفاهم والتجانس بين اللاعبين، بعدما هبط بالحمل التدريبي وأوقف التدريبات الصباحية بداية من الأمس، واكتفى بالتدريبات المسائية بهدف تأهيل الفريق لخوض اللقاء، وتفادي إجهاد اللاعبين.