«الإمارات لسباق الخيل» تكرِّم أبطال الموسم في حفل «5 نجوم»

عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، كرمت الهيئة أبطال النسخة الثانية لسباق الخيل ضمن فعاليات الموسم المنصرم من سباقات الخيل الإماراتية 2022/2023، في متحف المستقبل بدبي.

حضر الحفل وتوج الفائزين محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، وسعاد السركال، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في نادي أبوظبي للفروسية، وعدد من المسؤولين ومختلف الشخصيات المؤثرة في السباقات الإماراتية.

شهد الحفل الذي يقام للمرة الثانية توزيع الجوائز لتكريم الشخصيات البارزة في السباقات، ونال جائزة بطولة الملاك خالد خليفة النابودة، وحصل تاج أوشي على بطولة الفرسان، ونال دوج واتسون بطولة المدربين، فيما نال مارسلينو رودريجوز بطولة الفرسان المتدربين.

ونال سام هتشكوت جائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم برعاية جبل علي، وجائزة النجم الصاعد لتكريم أحد أعضاء فريق العمل بالإسطبلات على إنجازاته، وفاز بها سلطان الجهوري، وجائزة أفضل إعلامي وفاز بها الصحفي خالد المهيري من صحيفة البيان.

ونال «ايه اف البحر» جائزة بطل الفحول العربية الأصيلة، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ونال حمد المرر جائزة المدرب الصاعد التي تم استحداثها هذا العام.

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء شكلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وافتتح حفل التكريم المهندس محمد سعيد الشحي، مرحباً بالحضور في النسخة الثانية من حفل جوائز هيئة الإمارات للمتميزين خلال موسم السباقات الماضي (2022 -2023)، وأضاف: «شهد الموسم الماضي العديد من الإنجازات والمحطات المضيئة في جميع مضاميرنا الخمسة التي تكاملت معاً لتقدم لنا موسعاً ناجحاً ومميزاً، شهدنا خلاله تألق العديد من النجوم، سواء كانوا خيولاً، فرساناً، مدربين أو ملاكاً، وأيضاً العديد من الشركاء الذين أثروا هذه الرياضة التراثية العريقة». وقال: اللجنة المنظمة للجائزة رأت إضافة فئة جديدة وهي (المدرب المحلي الصاعد)، وذلك تحفيزاً وتكريماً للمدربين الواعدين الذين أثروا الساحة بالعديد من الإنجازات المشهودة، واختتم الشحي حديثه بتقديم الشكر إلى الشركاء، وهم جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، لرعايتها جائزة فئة (بطل الفحول العربية الأصيلة) للعام الثاني على التوالي، ومضمار جبل علي لرعايته جائزة فئة (بات سمولين للقيادة المتميزة).