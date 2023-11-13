بلدية أبوظبي تنظم «بطولة الأحياء السكنية»

أبوظبي (وام)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي ضمن فعالية «بطولة الأحياء السكنية» العديد من المسابقات الرياضية في كرة القدم، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والتجارية.

ويشارك في البطولة التي تستمر من 6 إلى 26 نوفمبر الجاري، 20 فريقاً موزعة على 5 مجموعات، وتجري المنافسات على ملاعب الأحياء السكنية بنظام الدوري للفوز بالمراكز الأولى للبطولة، ويأتي تنظيم البطولة في إطار سعي البلدية إلى تعزيز رسالتها ودورها المجتمعي التوعوي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتشارك في البطولة مراكز البلدية في المدينة، والشهامة، والوثبة، ومدينة زايد، ومصفح.