1400 درهم تُحفز نيبال للمونديال!

مراد المصري (دبي)

يترقب منتخبنا مواجهة نظيره النيبالي «الخميس» على استاد آل مكتوم بدبي في انطلاق مشواره في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وهو الفريق الذي يتسلح بالمعنويات رغم تواضع مستوياته واعتماد على إمكانات بسيطة.

وحصل كل لاعب من منتخب نيبال على مكافأة مالية تبلغ 51 ألف روبية نيبالية «نحو 1400 درهم إماراتي» تقريباً، نظير تجاوز منتخب لاوس والصعود إلى الدور الثاني، من أجل شحذ الهمم قبل خوضه منافسات المجموعة التي تضم «الأبيض» ومنتخبي البحرين واليمن وتقام مبارياتها بنظام الذهاب والإياب بين شهري نوفمبر الجاري ويونيو 2024.

وحظيت بعثة منتخب نيبال بودع رسمي بأكاليل الورود قبل التوجه إلى الإمارات، مع تحفيز من المسؤولين في اتحاد الكرة النيبالي، من أجل تقديم أقصى طاقاتهم في اللقاء الافتتاحي أمام منتخبنا.

وكان بانكاجي بيكرام نيمبانج رئيس اتحاد الكرة النيبالي، قد واجه خطر الابتعاد عن منصبه بعدما تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه يوم الخميس الماضي، قبل أن يحصل على تجديد الثقة بتصويت 52 من أصل 87 عضواً، ليتنفس الصعداء قبل بداية رحلة مشوار المنتخب في الدور الثاني من تصفيات المونديال.

ويحتل منتخب نيبال المركز 173 في التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ويتولى تدريبه الإيطالي المغمور فيتشنزو أنيسي.