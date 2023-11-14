«الفرسان» يحقق المكاسب الفنية من ودية «النمور»

مراد المصري (دبي)

استغل شباب الأهلي المواجهة الودية أمام اتحاد كلباء التي خسرها بنتيجة 2-3 على استاد راشد بدبي، للخروج بجوانب أهم على صعيد الخيارات الفنية مع السعي للوصول إلى جاهزية كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة من الموسم.

وركز المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، خلال اللقاء على تجربة العناصر الموجودة، في ظل انضمام عدد من اللاعبين لصفوف منتخبنا الوطني، إلى جانب إصابة الثنائي مؤنس دبور الذي قد يغيب حتى نهاية العام الجاري، والمدافع بوجدان الذي يبدو أن الموسم قد انتهى له مبكراً.

وسجل هدفي الفريق محمد جمعة وخليفة خميس، فيما تواجد جمال الحوسني في حراسة المرمى، مع انضمام الحارس حسن حمزة لصفوف «الأبيض»، وغياب ماجد ناصر للإصابة، فيما برز استمرارية منح المهاجم البرازيلي ماتيوس ليما الفرصة للعب دور مهم في قيادة الخط الأمامي للفريق، حيث يبدو أنه الخيار الأول للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

كما أشرك المدرب، مواطنه لوكا ميليفوفيتش في هذا اللقاء، لاستعادة جاهزيته عقب الغياب عن آخر مباراة خاضها الفريق في الدوري بسبب الإيقاف بداعي الحصول على بطاقة حمراء مباشرة.

ويستعد «الفرسان» في الوقت الحالي للعودة إلى منافسات الموسم، وذلك مع لقاء مهم للغاية أمام العين يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في ظل التنافس المفتوح في الوقت الحالي في المسابقة.