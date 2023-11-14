الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفرسان» يحقق المكاسب الفنية من ودية «النمور»

«الفرسان» يحقق المكاسب الفنية من ودية «النمور»
14 نوفمبر 2023 10:30

مراد المصري (دبي)
استغل شباب الأهلي المواجهة الودية أمام اتحاد كلباء التي خسرها بنتيجة 2-3 على استاد راشد بدبي، للخروج بجوانب أهم على صعيد الخيارات الفنية مع السعي للوصول إلى جاهزية كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة من الموسم.
وركز المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، خلال اللقاء على تجربة العناصر الموجودة، في ظل انضمام عدد من اللاعبين لصفوف منتخبنا الوطني، إلى جانب إصابة الثنائي مؤنس دبور الذي قد يغيب حتى نهاية العام الجاري، والمدافع بوجدان الذي يبدو أن الموسم قد انتهى له مبكراً.
وسجل هدفي الفريق محمد جمعة وخليفة خميس، فيما تواجد جمال الحوسني في حراسة المرمى، مع انضمام الحارس حسن حمزة لصفوف «الأبيض»، وغياب ماجد ناصر للإصابة، فيما برز استمرارية منح المهاجم البرازيلي ماتيوس ليما الفرصة للعب دور مهم في قيادة الخط الأمامي للفريق، حيث يبدو أنه الخيار الأول للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة من الموسم.
كما أشرك المدرب، مواطنه لوكا ميليفوفيتش في هذا اللقاء، لاستعادة جاهزيته عقب الغياب عن آخر مباراة خاضها الفريق في الدوري بسبب الإيقاف بداعي الحصول على بطاقة حمراء مباشرة.
ويستعد «الفرسان» في الوقت الحالي للعودة إلى منافسات الموسم، وذلك مع لقاء مهم للغاية أمام العين يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في ظل التنافس المفتوح في الوقت الحالي في المسابقة.

أخبار ذات صلة
مجيدي يشيد بلاعبي «النمور» بعد تجربة «الفرسان»
8 ضحايا من المدربين بعد 7 جولات في «دورينا»
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©