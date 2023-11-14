ريال مدريد يلعب «القط والفأر» في مسلسل مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

من يوم إلى آخر تتبدل التسريبات حول نية ريال مدريد في ضم الفرنسي كيليان مبابي، بين تأكيد صرف النظر عن الصفقة نهائياً، وبعدها التأكيد على مطاردة اللاعب والإصرار على ضمه، في مسلسل طويل وكأن إدارة النادي تلعب «القط والفأر».

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت» عن مصادر صحفية وثيقة الصلة بريال مدريد إن إدارة النادي ورئيسه فلورنتينو بيريز، لم يصرفا النظرعن صفقة لاعب باريس سان جيرمان، على عكس ما رددته إذاعة «كادينا سير» الإسبانية في الأسبوع الماضي عن أن «الميرينجي» قرر إغلاق الباب أمام هذه الصفقة وتحويل اتجاهه نحو مهاجمين آخرين من طراز عالمي، وذكرت اسم جمال موسيالا مهاجم بايرن ميونيخ الألماني مثالاً.

وقالت الشبكة إن إدارة الريال تنتظرأن يتخذ «فتى بوندي المدلل» الخطوة الأولى لكي تتحرك، حتى لا تقع في خطأ صيف 2022، عندما تراجع اللاعب عن رحيله عن «الباريسي» وجدد عقده عامين حتى صيف 2024، مع خيار بسنة إضافية، ليخذل بذلك الريال الذي كان يعلق آمالاً كبيرة على إتمام الصفقة وقتها.

وأضافت الشبكة إن فلورنتينو بيريز مازال يرغب في الحصول على خدمات بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وهداف كأس العالم الأخيرة، وضمه إلى صفوف «الملكي»، ولكنه يرفض أن يكون ضحية «ألاعيب» مبابي مرة أخرى، بعد أن ذاق منها الكثير في صيف 2022، لأن تردد اللاعب وقتها انتهى بتمديد عقده مع سان جيرمان، ضارباً «عرض الحائط» بوعوده للريال.

غيرأن شبكة «مونت كارلو سبورت» قالت إن الريال غير «النهج» الذي كان يسير عليه بالنسبة لهذا الملف، ولم يعد يريد البدء بالخطوة الأولى، كما إنه لا يريد أن يبدو وكأنه النادي الوحيد في العالم الذي يريد هذا اللاعب.

وذكر مصدر مسؤول بريال مدريد أنه إذا كان مبابي يريد أن يأتي إلى «ساننتياجو برنابيو» فعليه أن يتحرك هو أولاً، وأوضح المصدر نفسه إن وعود مبابي وكلامه فقد الكثيرمن المصداقية والقيمة منذ الموقف الغريب الذي اتخذه في صيف 2022.

ورغم أن عقد مبابي ينتهي في الصيف القادم، إلا أنه يواصل - بصمته الشديد- «زرع الشكوك» حول مستقبله منذ أشهر عديدة، حيث لم يكشف بعد عن الجهة التي ينوي أن يقصدها، أوما إذا كان سيبقى في «حديقة الأمراء».

وباتت معظم وسائل الإعلام الإسبانية غير متأكدة من مجييء مبابي إلى الريال الصيف المقبل، بل وشكك بعضها في إمكانية مجيئه، بعد أن وجه «صفعة» للنادي وجماهيره وكل عشاقه، عندما قام بتجديد عقده مع سان جيرمان لموسمين مع موسم إضافي اختياري، ألغاه اللاعب في وقت سابق من هذا الموسم، من خلال رسالة رسمية بعث بها إلى إدارة سان جيرمان.