رقم قياسي «تاريخي» لسلة «العميد»

علي معالي (دبي)

ضرب فريق نادي النصر لكرة السلة موعداً مع تحقيق رقم قياسي هو الأول في مسيرة «العميد» بالدوري، بالفوز في 6 مباريات متتالية ليتصدر قمة الدوري مع نهاية الدور الأول، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة التي انطلقت منذ موسم 1977-1978، جمع النصر 12 نقطة من الفوز على الوحدة، البطائح، الوصل، الشارقة، شباب الأهلي ثم الظفرة.

نجح الأميركي مارفيل هاريس في أن يقدم حتى الآن أفضل المستويات بين اللاعبين الأجانب في «دورينا» مع نهاية منافسات الدور الأول من خلال سجله التهديفي المميز بمتوسط 24 نقطة مباريات الدور الأول، ليكون هو حامل لقب كبير الهدافين حتى الآن، مع قيامه كذلك بـ 6 مساعدات هجومية، و6.3 متابعات دفاعية، ويليه الجزائري محمد حراث بمعدل 17 نقطة في المباراة، و2 من المساعدات الهجومية، بالإضافة إلى 6.5 متابعات دفاعية خلال مشاركته في 4 مباريات، حيث انضم هذا اللاعب لصفوف «العميد» بعد جولتين من الدوري.

وفيما يخص اللاعبين المواطنين يأتي «المخضرم» صالح سلطان ومامادو انداي في مقدمة الأكثر تسجيلاً، ولكن يتميز مامادو بالنسب المرتفعة للمتابعات الدفاعية، والاعتراضات الدفاعية أيضاً بمتوسط 2.5 اعتراض دفاعي في كل مباراة.

ويبحث حسام الوكيل مدرب الفريق عن كيفية مواصلة النصر لهذه الأرقام القياسية في بقية مباريات الموسم، حيث تنطلق منافسات الدور الثاني الخميس المقبل، وذلك بمعنويات مرتفعة في ظل الحالة الفنية والبدنية المميزة للفريق هذا الموسم، وقال: «هناك العديد من الأدوار المختلفة التي قام بها لاعبو الفريق لنصل إلى هذه الانتصارات المتتالية، ومن قبلهم جهد مميز لإدارة النادي القريبة للغاية من اللاعبين والجهاز، وتحاول تذليل كل العقبات التي تواجهنا، وخير دليل على ذلك الاستجابة لطلب الاستعانة بالمحترف الجزائري محمد حراث، والذي أحدث نقلة جيدة للغاية في صفوف النصر من كافة الجوانب، ويشكل مع الأمريكي هاريس ثنائياً متفاهماً للغاية».

وأضاف: «يظهر الدور المميز كذلك للاعبين المواطنين أصحاب الخبرات والكفاءات العالية والذين ساهموا بشكل فعال في مشوار الفريق حتى الآن ومنهم صالح سلطان، حمد محمد، عبدالله محمود وسعيد علي وسعيد عبدالله وسعيد علي وبمساعدة اللاعبين الصاعدين ومستقبل النادي في اللعبة ممثلاً في العناصر الدولية وهم: حسن عبدالله، فيصل محمد علي، وذلك حمد حيدر مامادو نداي».