الشارقة يفوز على رديف قطر استعداداً لـ «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

يتوجّه فريق الشارقة لكرة اليد غداً «الأربعاء»، من الدوحة إلى الكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري بالكويت، خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، بعدما أنهى الفريق معسكره التدريبي في قطر لمدة أسبوع، ولعب خلاله مباراتين الأولى مع الغرافة، وخسرها الفريق 27-29 والثانية مع منتخب رديف قطر، وفاز الشارقة 34-25 في المباراة الأخيرة.

ويضم الفريق البحريني علي عيد على سبيل الإعارة خلال فترة البطولة، بجانب التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نايم والمصري محمود فايز، ومجموعة اللاعبين المواطنين بقيادة الحارس الدولي محمد إسماعيل، ومعه أحمد هلال وفراس محمد وأحمد عبدالله وضاحي محمد، وسعود بلال وأحمد بدر، وإبراهيم القرص، وخالد سعيد ومحمد عبدالله، وغيرهم من اللاعبين.

وأكد جاسم محمد المشروف على كرة اليد، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة أن معسكر الدوحة كان مميزاً، وأن الفريق وصل إلى مستوى فني مميز، وكان الإعداد للبطولة قد بدأ منذ بداية الشهر الجاري، بعدما أنهى الفريق مشاركته في كأس الإمارات والفوز بالبطولة، وقال: «في معسكر الدوحة لعبنا مباراتين، وبات الملك الشرقاوي جاهزاً للدخول في أجواء البطولة الآسيوية، ونتمنى أن نقدم صورة مميزة لكرة اليد الإماراتية، وننافس على المراكز الأولى في البطولة».

وقال سامي السعيدي مدرب الفريق: «التحضيرات في معسكر الدوحة كانت جيدة، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للبطولة الآسيوية، وأمام مواجهة الافتتاح مع فريق القادسية، ونتمنى أن نقدم المستوى المأمول، وننجح في الظهور الجيد في كل مباريات البطولة».

ويلعب الملك الشرقاوي في المجموعة الثانية التي تضم القادسية الكويتي، مستضيف البطولة، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، وساي الهندي، بينما تضم المجموعة الأولى أندية النجمة البحريني، والكويت الكويتي، والغرافة القطري، والخليج السعودي، والصلاح الفلسطيني، وجولدن ايجل الهندي.

ويفتتح الشارقة مشواره في المسابقة بالدور التمهيدي 17 نوفمبر بمواجهة القادسية الكويتي، يليه الجيش العراقي 19 نوفمبر، ثم ساي الهندي يوم 21 من نفس الشهر، قبل أن يلتقي مع شباب صيدا يوم 23، والعربي القطري يوم 24 نوفمبر في ختام الدور التمهيدي.

وطبقاً لنظام البطولة، يتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة إلى المربع الذهبي، ويلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يصعدان للنهائي، والخاسران يلعبان على المركز الثالث.