فورلاني: الإمارات المكان المثالي لنمو ميلان

مراد المصري (دبي)

أكد جورجيو فورلاني، المدير التنفيذي لنادي أيه سي ميلان الإيطالي، أن اختيار دبي لإقامة أول مقر للنادي في المنطقة، جاء إيماناً بأن الإمارات هي الموقع المثالي للنمو للمستقبل، لما توفره من موقع استراتيجي لعقد شراكات جديدة، وتعزيز التواصل مع قاعدة الجماهير وغيرها.

واعتبر فورلاني في حديثه لوسائل الإعلام خلال تواجده في دبي، أن لا سقف لطموحات ميلان من افتتاح هذا المكتب هنا، وقال: «سيكون لدينا العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، سواءً مع الشركاء، او إقامة معسكرات تدريبية واستغلال الفرصة المتاحة التي تتوافر في الإمارات بصورة مميزة للغاية، وقد سبق وجودنا هنا سابقاً في العديد من الفعاليات الأخرى التي حصدنا فيها نجاحات، إلى جانب العلاقة الخاصة التي تحوّلت إلى صداقة متينة مع الإمارات على مر السنوات».

وأكد المدير التنفيذي، أن تقييم الفريق الحقيقي والكامل سيتم في نهاية الموسم، وقال: «لا نقوم بالتقييم بالقطعة، حالياً انتهى 25٪ من الموسم، وما زال أمامنا العديد من المباريات، وسبق أن قدمنا انطلاقة جيدة، ولعل الانتصار الأخير على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كان مهماً للغاية على أحد أفضل الأندية وأغناها في أوروبا في الوقت الحالي».

ورداً على إشاعات احتمالية إقامة المدرب، قال فورلاني: «المدرب ستيفانو بيولي مستمر بالتأكيد مع الفريق، هذا كل ما لدي لأقوله عن الأمر».

واعترف فورلاني أن الموسم المزدحم وراء عدم ترتيب معسكر شتوي للفريق في دبي هذه المرة، لكن ميلان يسعى للحضور في دبي في أي فرصة متاحة، وأضاف: «في حال سنحت لنا الفرصة سنكون موجودين هنا، الموسم الحالي لحد الآن لا يسمح لنا بذلك، وفي ظل مشاركاتنا في العديد من المسابقات، لكن الحضور إلى الإمارات سيبقى دائماً خياراً قائماً».

وعبّر فورلاني، عن تقديره للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفريق في الإمارات وعربياً، وقال «ندرك أن القاعدة الجماهيرية بحاجة للتواصل معها بشكل أكبر، ولذلك قمنا بافتتاح هذا المقر هنا، وسيكون هناك المزيد من النشاطات للتواصل معها في المرحلة المقبلة أسوة بما أقمناه سابقاً».