بذكريات 11-صفر.. الإمارات ونيبال يجددان اللقاء بعد غياب 39 عاماً

معتصم عبدالله (دبي)

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للقاء ضيفه منتخب نيبال في الثامنة إلا الربع من مساء بعد غدٍ الخميس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، في انطلاق مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وستكون المباراة المرتقبة في انطلاق مشوار «الأبيض» نحو تحقيق حلم التأهل الثاني لنهائيات كأس العالم بعد الأول في إيطاليا 1990، والمشاركة السابعة على التوالي في النهائيات القارية لبطولة كأس آسيا، هي المواجهة الرسمية الثانية التي تجمع منتخبنا بنظيره منتخب نيبال المتأهل بالفوز على لاوس في الدور الأول.

ويعود تاريخ المواجهة الأولى لـ «الأبيض» ونظيره منتخب نيبال الملقب بـ الجوركا«، إلى ما قبل أكثر من 39 عاماً، وتحديداً في أكتوبر 1984، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 1984، وتفوق وقتها «الأبيض» بنتيجة عريضة بالفوز 11-0، وتناوب في تسجيل أهداف «الأبيض»، عدنان الطلياني «سوبر هاتريك»، فاروق عبدالرحمن، حسن عبد الوهاب «هدفين»، فهد خميس «هدفين»، وسالم خليفة «هدفين».

وحظي منتخب نيبال الذي يقوده الإيطالي فينتشنزو ألبرتو أنيسي بحفل وداع رسمي اقامه اتحاد الكرة بالعاصمة كاتماندو قبل السفر إلى دبي، بحضور 23 لاعباً جرى اختيارهم لمواجهة «الأبيض»، بجانب حضور إداري تقدمه تانكا لال جيسينج الأمين العام للمجلس الوطني للرياضة، وبانكاج بيكرام نيمبانج رئيس الاتحاد النيبالي لكرة القدم، بجانب نواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويفتقد منتخب نيبال صاحب المركز 173 في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جهود مدافعه الأساسي أنانتا تامانج بسبب الإصابة في الركبة، قبل مواجهة منتخبنا مساء الخميس.

ويشهد الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة مشاركة 36 منتخباً جرى توزيعها على تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 11 يونيو 2024.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل المنتخبات الـ18 أيضاً على بطاقات التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.