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الرياضة

طبيب البرازيل يرفض تحديد موعد عودة نيمار!

طبيب البرازيل يرفض تحديد موعد عودة نيمار!
14 نوفمبر 2023 11:40

ريو دي جانيرو (رويترز)
قال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، إن المهاجم نيمار يتعافى جيداً من الجراحة التي خضع لها في الركبة بعد إصابته الشهر الماضي، لكن لا توجد توقعات بموعد عودته للملاعب.
وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني، وخضع لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى بيلو هوريزونتي.
وقال لاسمار في مؤتمر صحفي بمركز تدريب المنتخب البرازيلي في تريزوبوليس إن اللاعب البالغ عمره 31 عاماً يستجيب «بشكل جيد للغاية»، لكن التعافي سيكون طويلاً، وأنه يجب عليه التركيز على هذه العملية.
وأضاف الطبيب: «لقد أظهر منذ اللحظة الأولى أنه ينفذ ما نقترحه، إنه يعلم أنها عملية سيحتاج خلالها كل منا، اختصاصي العلاج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية حتى نتمكن من استعادته في أقرب وقت ممكن».
وقال لاسمار، الذي أجرى الجراحة للمهاجم الدولي، إنه ليس من الممكن حتى الآن تحديد موعد لعودة لاعب الهلال السعودي.
وأضاف: «الإصابات تختلف من لاعب لآخر، بشكل عام هناك إصابات مصاحبة يمكن أن تكون على نفس القدر من الأهمية، مثل إصابة الغضروف المفصلي، كل هذا يجعل الإجراء أكثر تعقيداً مع فترة تعاف أبطأ، ولهذا السبب لا نتحدث عن جدول زمني».
وانضم نيمار لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي مقابل 90 مليون يورو (96.28 مليون دولار)، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط، لأنه كان يعاني إصابات عضلية.
وتلتقي البرازيل، التي تحتل المركز الثالث في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بسبع نقاط، مع كولومبيا صاحبة المركز الخامس بست نقاط بعد غدٍ الخميس، وتستضيف الأرجنتين المتصدرة برصيد 12 نقطة يوم الثلاثاء المقبل.

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