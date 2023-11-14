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البرازيل تفتقد صمام الأمان أمام كولومبيا والأرجنتين

البرازيل تفتقد صمام الأمان أمام كولومبيا والأرجنتين
14 نوفمبر 2023 11:47


برازيليا (أ ف ب)
يخوض المنتخب البرازيلي مباراتيه في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 أمام نظيريه الكولومبي والأرجنتيني بطل العالم من دون حارس مانشستر سيتي إيدرسون بسبب الإصابة، وذلك وفق ما أفاد الاتحاد البرازيلي للعبة.
وأصيب إيدرسون الأحد الماضي خلال التعادل المثير بين مانشستر سيتي ومضيفه تشيلسي 4-4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما اضطر المدرب فرناندو دينيز إلى استدعاء بنتو الذي يدافع عن مرمى أتلتيكو باراناينسي.
وتلتقي البرازيل الخميس مع كولومبيا خارج الديار قبل أن تستضيف غريمتها الأرجنتين بطلة العالم الثلاثاء المقبل على ملعب «ماراكانا» الأسطوري في ريو دي جانيرو.
وتتصدر الأرجنتين ترتيب مجموعة أميركا الجنوبية التي يتأهل منها إلى النهائيات أصحاب المراكز الستة الأولى فيما يخوض السابع ملحقاً دولياً، بعد فوز أبطال مونديال قطر 2022 بمبارياتهم الأربع الأولى، فيما تحتل كولومبيا المركز الخامس بست نقاط، والبرازيل الثالث بسبع، وبفارق الأهداف عن الأوروجواي الثانية، وفنزويلا الرابعة. 

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