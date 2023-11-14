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الرياضة

ألكاراز: لا أعرف لماذا اختاروا هذه الأرضية في البطولة الختامية؟

ألكاراز: لا أعرف لماذا اختاروا هذه الأرضية في البطولة الختامية؟
14 نوفمبر 2023 12:04


تورينو (رويترز)
خسر كارلوس ألكاراز البطيء 6-7 و6-3 و6-4 أمام ألكسندر زفيريف في أول ظهور له في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، ليتلقى هزيمته الثالثة على التوالي، ويواصل تعثره في نهاية العام، وألقى اللاعب البالغ عمره 20 عاماً المصنف الثاني عالمياً، الذي غاب عن نسخة العام الماضي من البطولة الختامية للموسم بسبب الإصابة، باللوم في خسارته بشكل مباشر على الأرضيات السريعة داخل القاعات في ملعب بالا البيتور في تورينو.
وقال اللاعب الإسباني في مؤتمره الصحفي بعد المباراة «لا أعرف لماذا اختاروا هذه الأرضية في البطولة الختامية، جميع البطولات التي خضناها على الملاعب الصلبة كانت بطيئة جداً، ثم جئنا إلى هنا لكأس الأساتذة، واختاروا هذا الملعب السريع للغاية، لا أفهم لماذا حددوا هذا الملعب السريع لهذه البطولة في حين أننا لم نلعب على أرضية مثل هذه طوال العام».
ويتطلع ألكاراز إلى أن يصبح أصغر بطل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال منذ بيت سامبراس عام 1991، ورغم هذه الخسارة لا يزال لديه فرصة للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب من المجموعة الحمراء.
وقال ألكاراز عبر حسابه على تطبيق إنستجرام «هذه البطولة مختلفة للعديد من الأشياء، أحدها أنها تسمح لك بالتأهل إلى قبل النهائي رغم خسارة المباراة الأولى».
وسيخوض اللاعب الإسباني المباراة المقبلة غداً الأربعاء أمام الروسي أندريه روبليف الذي خسر 6-4 و6-2 أمام مواطنه دانييل ميدفيديف في المباراة الافتتاحية للمجموعة الحمراء الاثنين.
وكان من المتوقع أن يخوض الثنائي الروسي مواجهة ملحمية أخرى بعد لقائهما في نهائي بطولة دبي المفتوحة، ودور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام، لكن روبليف المصنف الخامس انهار بعد خسارة المجموعة الأولى وفشل في إظهار الكثير من المقاومة، ليحقق ميدفيديف رقماً قياسياً في الانتصارات أمام مواطنه بواقع سبعة مقابل هزيمتين فقط.
وقال ميدفيديف «شعرت أنني بحالة جيدة حقا، وتمكنت من السيطرة بسرعة. أحب اللعب بقوة والإرسال معي، لكن روبليف يلعب بأسلوب لا يمنحني أي خيار آخر، لأنني لا أمتلك قوة ألكاراز، أو ستيفانوس تيتيباس في ضرباتي الأمامية». 

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