راشد الظاهري على منصة التتويج في سباق الفورمولا 4 بماكاو

أبوظبي (الاتحاد)

تألق البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري سائق الفورمولا 4 صاعداً مرة أخرى على منصة التتويج، عندما احتل المركز الثالث في سباق ماكاو للفورمولا 4 لعام 2023 يوم الأحد الماضي على حلبة ماكاو وسط حالة طقس متقلبة ورطوبة عالية، وبالتالي كان سباق الفورمولا 4 هذا واحداً من اصعب السباقات، شديدة الاستنزاف ومليئة بالتحديات على مسار صعب في أفضل الأيام، وكان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا متنافساً مع 23 سائقين آخرين مدربين ذوي خبرات عالية قادمين من Formula Regional، وأكاديمية F1، وF4 Italia، بالإضافة إلى F4 SEA.

ونجح الظاهري، الذي تدرب وحصد خبرة لا مثيل لها مع فريق بريما للسباق بدعم من ياس هيت على المسار الذي لم يسبق له القيادة فيه من قبل، في تحقيق جميع المتطلبات وفقاً لفريقه، الذي ذكر على موقعه على الإنترنت: «تمكن السائق الإماراتي البالغ من العمر 15 عاماً من التغلب على الظروف الجوية القاسية للسباق التأهيلي يوم الأحد في الصباح، وتقدم إلى المركز الثالث في السباق النهائي، حتى إنه نافس بشدة على المركز الثاني على حلبة الشوارع عالية السرعة في ماكانيز في مكاو.

وأضاف: رغم قرب الأسوار والحواجز، والسرعات العالية، وضيق طرق ماكاو، والمنافسة الشرسة، إلا أن الظاهري نجح في المحافظة على الأداء رائع دون ارتكاب أي خطأ.

وفيما يتعلق بموسم راشد في الفورمولا 4، أضاف تقرير فريق بريما:»لقد أكمل موسماً رائعاً بطريقة مثالية، حيث حقق أفضل نتيجة له هذا العام من خلال التحسن المطرد وأصبح منافساً على أعلى مستوى للحدث المرموق«.

تعد رحلة التوافد السنوية إلى ماكاو للمشاركة في سباق الفورمولا 3 الشهير، طريقاً ممهداً مع أسماء في عالم سباقات الفورمولا4 رائعة، بما في ذلك أشهر أبطال الفورمولا 1 أمثال أيرتون سينا ومايكل شوماخر الذين ظهروا في حدث البطولة على مر السنين.

وفي معرض تعليقه على سباق الفورمولا 4، قال الظاهري: ماكاو حلبة مذهلة وواحدة من أكثر المسارات تميزاً حيث يمكنك التسابق، نظراً لتكوينها وجدرانها القريبة مما يجعلها أكثر صعوبة. لقد مررنا بظروف طقس متغيرة في هذا السباق جافاً ثم رطباً ومبللاً تماماً، لذلك كان هناك الكثير مما يجب إدارته.

وأضاف: نظراً لاختلاف المسار مقارنةً بالمسارات الأخرى، كان هناك الكثير من الأمور التي يجب التكيف معها. في السباق النهائي، تمكنا من الحصول على مركز واحد والصعود على منصة التتويج، وهو أمر رائع. كانت عطلة نهاية الأسبوع عبارة عن تحسن مستمر، وتعلمنا كيفية الاقترب أكثر فأكثر من الجدران لتكون أسرع.

وأضاف: بشكل عام، قمنا بعمل جيد جداً وكان بإمكاننا الحصول على المركز الثاني. على أي حال، تعلمنا الكثير ونأمل أن نعود قريباً!«وأضاف راشد، بعد نتيجة مناسبة وفي الوقت المناسب قبل أول سباق له في عطلة نهاية الأسبوع، لدعم سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي في غضون أسبوعين.